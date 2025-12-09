Samsung lanza la beta de One UI 8.5: la revolución llega primero a estos móviles Galaxy y con estas novedades

La beta de One UI 8.5 en un Samsung Galaxy S25 Samsung El Androide Libre

Es oficial. Samsung ha anunciado el lanzamiento de la versión beta de One UI 8.5, que será lanzada junto con los nuevos Galaxy S26 pero que también estará disponible como actualización para muchos modelos actuales.

Esta nueva versión del sistema es especialmente llamativa por contener una gran cantidad de novedades, tanto de diseño como de funcionalidad, teniendo en cuenta que se trata "solo" de una actualización de One UI 8 lanzado el pasado mes de septiembre.

La beta de One UI 8.5 ya incluye muchas de estas novedades, pero lamentablemente, los usuarios españoles tendrán que esperar un poco para probarlas; el lanzamiento inicial se ha producido únicamente en seis países: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Corea del Sur, India y Polonia.

Los primeros smartphones que reciben la beta de One UI 8.5 son los de la gama Galaxy S25; los usuarios de estos dispositivos en los mercados mencionados ya pueden apuntarse a la beta a través de la app Samsung Members.

La beta de One UI 8.5 no incluye todas las novedades que se esperan y que ya se han filtrado, pero sí algunas; Samsung se ha centrado en implementar primero las funciones relacionadas con creación de contenido y conectividad entre dispositivos de su plataforma.

De hecho, parece que Samsung quiere potenciar mucho más su ecosistema, permitiendo la conexión entre dispositivos de la marca como smartphones, tablets, e incluso televisores, sin necesidad de dar pasos adicionales.

One UI 8.5 permite acceder a los archivos de todos nuestros dispositivos Galaxy Samsung El Androide Libre

Una de las novedades más interesantes es "Storage Share", que permite acceder a archivos que tenemos en otros dispositivos directamente desde la app "Mis archivos".

Una vez que dos dispositivos Galaxy estén conectados, los archivos aparecerán como si estuviesen en todos; por ejemplo, de esta manera podemos abrir archivos que hayamos descargado en la memoria de nuestro móvil, directamente desde una tablet o incluso un ordenador portátil Galaxy.

Storage Share también permitirá acceder a los archivos del móvil desde otros dispositivos Samsung, incluyendo los televisores.

One UI 8.5 permite transmitir nuestra voz a otros dispositivos con el micrófono del móvil Samsung El Androide Libre

Audio Broadcast, por su parte, permite la comunicación entre dispositivos con Bluetooth LE Audio usando Auracast; esto no sólo permite compartir lo que estamos escuchando con otras personas, sino también usar el micrófono de nuestro móvil Galaxy para que se nos escuche en todos los dispositivos conectados, algo ideal para presentaciones, por ejemplo.

La nueva versión de Photo Assist será especialmente interesante para los usuarios que se han "enganchado" a editar sus fotos con IA; ahora, es posible usar las diferentes funciones de manera continua y sin necesidad de guardar cada vez.

El nuevo historial de Photo Assist de One UI 8.5 Samsung El Androide Libre

Una vez que hayamos terminado, es posible acceder a un historial de ediciones y dejar o quitar los cambios que hemos hecho en la foto.

Compartir nuestras creaciones también será más fácil con las mejoras en Quick Share, que ahora es capaz de reconocer a las personas que aparecen en nuestras fotos y mostrarlas primero en la lista de usuarios para compartir.

Quick Share en One UI 8.5 Samsung El Androide Libre

Por último, Samsung ha anunciado novedades en la protección contra robos, incluyendo una nueva función que automáticamente bloquea la pantalla si ocurren demasiados intentos fallidos de verificación de identidad con huella, PIN o contraseña.

Samsung ha confirmado que el lanzamiento de la versión final ocurrirá a principios de 2026, coincidiendo con el lanzamiento de los Galaxy S26, y que irá llegando de manera "secuencial" a los dispositivos actuales, aunque por el momento, no se ha ofrecido una lista completa de dispositivos compatibles.