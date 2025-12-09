Los Pixel Watch se actualizan en España con dos nuevos gestos basados en IA y las respuestas inteligentes mejoradas

Tras conocer que el Pixel Watch 4 es uno de los relojes que más fácilmente se puede reparar, ahora Google acaba de anunciar dos novedades para sus relojes en España y en un momento tan especial como son estas fechas tan señaladas.

El último de los relojes lanzado es justamente el que presenta más funciones basadas en inteligencia artificial de Gemini, así que ahora se da un pequeño salto hacia delante con los dos nuevos gestos para Alza y Habla.

Una de las formas más usadas para entablar una conversación con Gemini, ahora incorpora dos nuevos gestos: pellizcar dos veces y giro de muñeca.

Lo que permitirá al usuario desplazarse por las notificaciones, descartarlas, posponer la alarma, gestionar un temporizador, pausar la música o seleccionar una respuesta inteligente para responder, contestar y finalizar una llamada.

Google afirma que la lista de acciones que se pueden hacer con los gestos es interminable. El usuario también verá sugerencias útiles en pantalla para usar el gesto de pellizcar dos veces.

Pixel Watch

Esta es la primera de las dos novedades que hoy incluye Google en los Pixel Watch para determinar una experiencia basada en el software por la que se está dando a conocer y por la que cada vez más usuarios apuestan frente a otros relojes.

La segunda novedad son las respuestas inteligentes mejoradas. Los Pixel Watch 3 y siguientes son los primeros relojes que usan el modelo de lenguaje basado en Gemma en el wearable para generar respuestas inteligentes en apps como Mensajes de Google y otras.

Este nuevo modelo de IA es el doble de rápido y casi tres veces más eficiente en el uso de memoria en comparación con el modelo anterior.

Las respuestas inteligentes tienen el objetivo de que el usuario pueda seguir haciendo otras cosas cuando tiene las manos ocupadas o simplemente esté en movimiento.

Las respuestas inteligentes del Pixel Watch

Ya si estamos paseando al perro, yendo de compras para esta Navidad o mismamente cocinando, justo ese momento en el que las manos pueden tener algo de grasa o estar sucias, solo se tendrá que mirar la pantalla, tocar y enviar.

Lo que hace Smart AI Replies es leer el mensaje que hemos recibido y justamente debajo de las opciones de responder con emoji, voz o teclado, aparezcan una serie de respuestas que pueden ser enviadas al pulsarlas.

En uno de los ejemplos que ha dado se puede leer "¿Puedes coger unos cuantos limones en el supermercado?" para que a continuación aparezcan varias respuestas como "¿Cuántos necesitas?" o "¿Normales o de lima?".

Lo que evita que usemos el teclado o la voz para dar una respuesta. Lo único que Gemini leerá todos los mensajes que nos lleguen al smartwatch, así que en este caso hay que mantenerse cautos por el tema de la privacidad.