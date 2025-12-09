Nothing presenta el Phone (3a) Community Edition en España: lanza solo 1.000 unidades de un móvil único hecho para gamers

Hace poco menos de dos semanas la marca con sede en Londres anunció su nuevo Community Edition como una especie de fusión en el diseño de lo que fueron la Game Boy y PlayStation original. Ya te puedes registrar para adquirir uno cuando esté disponible el 12 de diciembre.

Será justo a las 13:00 horas en España cuando se haga disponible el botón de compra para adquirir el Nothing Phone (3a) Community Edition que llega para recoger el testigo de la misma edición lanzada el año pasado, aunque esta vez con otros objetivos.

Y no es otro que uno de los diseños más atrevidos y repletos de color que hemos visto en un móvil. Con el color turquesa como el protagonista del Phone (3a) Community Edition, también recoge el santo y seña de Nothing con esa trasera tan especial.

Ya está disponible el registro en su web para hacerse con el Phone (3a) Community Edition por 379 euros (12 + 256 GB) el próximo 12 de diciembre a las 13:00 horas en España.

Habrá que estar atento, ya que solo se harán disponibles 1.000 unidades, así que se recomienda estar de los primeros para poder comprar el nuevo móvil de Nothing diseñado según el feedback de la propia comunidad de usuarios.

Nothing Phone (3a) Community Edition Nothing

Repleta de tiras que recorren parte de la trasera, se caracteriza por tres luces LED y esos toques en colores pastel como el salmón o un verde más limón.

Un móvil dedicado para gamers y que se inspira en la Game Boy de Nintendo o en la primera PlayStation con ese aspecto retro que lo hace tan único y que llega con algunos accesorios bien interesantes.

Especificaciones del Phone (3a)

Cada uno de los Phone (3a) Community Edition incluye un set de dados con un enfoque más moderno de uno de los juegos más antiguos de la historia de la humanidad.

El Phone (3a) Community Edition se caracteriza por una pantalla AMOLED flexible de 6,77 pulgadas (1.084 x 2.392 con 387 PPI y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz) y pico de brillo de 3.000 nits, chip Snapdragon 7s Gen 3 5G y configuración triple de cámaras (principal de 50 Mpx, con zoom telescópico de 50 Mpx (2x) y ultra gran angular de 8 Mpx).

El nuevo reloj minimalista para la pantalla de inicio del Nothing Phone (3a) Community Edition Nothing

Monta una frontal de 32 Mpx y cuenta con funciones de IA para las fotos gracias a TrueLens Engine 3. La grabación de vídeo en 4K se queda en los 30 FPS o 60 FPS en 1080P.

Batería de 5.000 mAh con carga rápida de 50 W, certificación IP65 para el agua y el polvo, Nothing OS 3.2 basado en Android 15 (3 años de actualizaciones de Android y 6 de parches de seguridad), sensor de huellas dactilares, dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 y NFC.

Nothing también ha llevado el feedback de la comunidad al software y la interfaz, por la que también se ha dado a conocer, y el Phone (3a) cuenta con una colección de fondos únicos o la esfera del reloj de Jad, que hace gala de un minimalismo que aporta un aspecto bien limpio a la pantalla de inicio.

Y todo el diseño que se puede ver tanto en la web, como en los colores o en la campaña de marketing, parten del diseñador Sushuruta para ir de vuelta a los gráficos de los PC de los 90.