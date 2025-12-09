Alianza histórica entre Google y Apple: trabajan juntas para que cambiar entre iPhone y Android sea más fácil que nunca
Google y Apple están desarrollando un sistema que permitirá a los usuarios pasar entre Android y iOS de manera sencilla.
La rivalidad entre Google y Apple es legendaria, y sus enfrentamientos son numerosos, ya sea para adoptar el estándar RCS en la mensajería móvil o con "troleos" con cada lanzamiento de un nuevo producto.
Pero eso no significa que estas compañías no sean capaces de trabajar juntas cuando la ocasión lo merece; ya lo demostraron hace unos años con un sistema único para rastrear el COVID-19 que funcionaba con todos los smartphones sin importar la marca.
Afortunadamente, no ha hecho falta una nueva pandemia para que Google y Apple trabajen juntas de nuevo. El objetivo de la nueva alianza entre ambos gigantes es, aunque parezca mentira, facilitar que los usuarios abandonen sus plataformas.
En efecto, Apple va a ayudar a Google a quitarle usuarios, y viceversa; y como resultado, los consumidores por fin van a tener una manera sencilla y directa de pasar su vida digital entre dispositivos iOS y Android.
La nueva funcionalidad ha sido descubierta en la última versión en desarrollo de Android, llamada Android Canary, e incluye una opción para "Copiar datos" y "Transferir la eSIM" entre un dispositivo Android y uno iOS.
La sección de los servicios de Google recibe una nueva opción, llamada "Emparejar con iPhone o iPad"; el proceso implica introducir un identificador y una contraseña únicos que son generados por el dispositivo para cada conexión para una mayor seguridad.
Todo indica que no hará falta introducir esos datos, sino que se generará un código QR que podremos escanear con el otro smartphone. A partir de ahí, ambos dispositivos podrán "encontrarse" usando la conexión WiFi local y realizar el proceso de transferencia de datos.
Además, la primera vez que iniciemos un móvil Android aparecerá una nueva opción que nos permitirá restaurar nuestros datos desde un iPhone o un iPad escaneando el código QR en cuestión.
Hay que aclarar que esta funcionalidad aún está en desarrollo, y que es muy probable que la versión final sea diferente y tal vez más amigable para un nuevo usuario de Android que quiera abandonar su iPhone.
Sin embargo, este no es un caso como el de la compatibilidad de AirDrop en Android, que ha sido desarrollada en solitario por Google; se trata de un proyecto conjunto con Apple, y eso significa que los iPhone también recibirán una función similar que permitirá pasar datos de un móvil Android a un nuevo dispositivo iPhone o iPad.
De hecho, la primera pista de que este sistema estaba en desarrollo se descubrió el pasado mes de octubre gracias a una nueva opción llamada "AppMigrationKit" que apareció en la documentación de Apple y que será el equivalente de esta nueva opción en Android.
Tanto Google como Apple ya ofrecen herramientas propias para migrar entre sistemas, "Android Switch" y "Move to iOS" respectivamente; ambas permiten transferir datos entre nuestro dispositivo viejo y el nuevo, incluyendo los mensajes, los contactos y las fotografías.
Sin embargo, estas herramientas están muy limitadas en los datos que pueden acceder por las propias limitaciones de cada sistema operativo; por ejemplo, no son capaces de obtener los datos de las apps instaladas (con excepciones como WhatsApp)
A todo eso, hay que sumar la incompatibilidad entre iOS y Android, que hacen las cosas de manera diferente y eso provoca fallos durante la transferencia y datos perdidos, como mensajes o fotografías.
Un nuevo sistema estándar de transferencia de archivos entre smartphones puede ser algo revolucionario en un sector dividido. Es obvio que tanto Apple como Google ahora ven las ventajas en que los consumidores puedan cambiar de móvil fácilmente.