Adiós al smartphone: Google confirma la llegada de las primeras gafas inteligentes con Gemini para el 2026

Es muy posible que, en el futuro cercano, dejemos de usar smartphones; serán sustituidos por nuevos tipos de dispositivos wearables, más pequeños y que se integren mejor en nuestro día a día, como las gafas inteligentes. Pero eso no supondrá el final de Android, ni mucho menos.

Google se está preparando para este futuro, con el nuevo Android XR, una versión de su sistema operativo preparada para dispositivos de realidad aumentada que será usada en todo tipo de aparatos, desde el visor Galaxy XR hasta gafas inteligentes.

Ahora, Google ha confirmado sus planes para esta plataforma, y no tendremos que esperar mucho para comprobar su potencial; ha anunciado que sus primeras gafas inteligentes llegarán en el 2026.

Aunque Google no ha ofrecido mucha más información, sí que ha confirmado que no fabricará estas primeras gafas con Android XR, sino que las lanzará en colaboración con otra marca.

Una posibilidad es que se trate de la versión comercial de las Project Aura, un prototipo de gafas inteligentes presentado durante el pasado Google I/O y desarrollado por Xreal, un especialista en dispositivos wearables.

Además, Google ha confirmado que está trabajando con Samsung, Warby Parker y Gentle Monster para el desarrollo de más gafas inteligentes, aunque por el momento, ninguno de estos fabricantes las ha mostrado.

Gafas inteligentes de Google con Android XR Google El Androide Libre

Google también ha confirmado que está trabajando para crear dos categorías diferentes de producto. Por una parte, las gafas inteligentes con pantalla podrán mostrar información para el usuario, como por ejemplo, indicaciones de Google Maps mientras andamos.

Pero por otra parte, Google también lanzará gafas inteligentes sin pantalla, que se basarán exclusivamente en el sonido como interfaz única; contarán con micrófonos y altavoces integrados para interactuar con Gemini.

El objetivo de Google con estas gafas sin pantalla es luchar de manera directa contra la gran referencia del sector, Meta; las gafas inteligentes vendidas con las marcas Ray-Ban y Oakley han tenido un éxito relativo, aunque se aprecia que representan el inicio de una nueva tecnología.

Por supuesto, el asistente Gemini es el pilar sobre el que se sostiene esta apuesta de Google por las gafas inteligentes; la compañía confía en que su potencial es mayor que el de Meta AI, especialmente por su conectividad con otros servicios de Google como YouTube Music, por ejemplo, para escuchar música de nuestro artista favorito.

Pero esta es solo una faceta de Android XR. Samsung ha confirmado el lanzamiento de novedades para el Galaxy XR, el primer visor de realidad aumentada basado en la plataforma y lanzado recientemente por Samsung en algunos países, con un lanzamiento global esperado para el 2026.

A diferencia de las gafas inteligentes, un visor como el Galaxy XR es más grande y aparatoso, pero también permite obtener una experiencia mucho más completa, permitiéndonos usar apps de Android como las del móvil pero en un entorno virtual.

De hecho, la novedad más llamativa es PC Connect, una app que permite enlazar el Galaxy XR con un ordenador Windows y ejecutar programas y juegos en el visor de realidad aumentada.

Las Samsung Galaxy XR ahora pueden mostrar juegos y apps de Windows Samsung El Androide Libre

El programa de Windows aparecerá como una ventana flotante, permitiéndonos hacer otras cosas mientras tenemos una pantalla gigante virtual que debería ofrecer una experiencia similar a la de una pantalla de ordenador premium.

Otra novedad interesante es Likeness, que permite crear una versión digital de nuestra cara que aparecerá en apps como Google Meet; estos avatares responden a expresiones faciales y gestos de las manos durante las videollamadas.

Por último, si vamos a usar el Galaxy XR durante nuestros vuelos, el nuevo modo de viaje permite obtener un entorno de entretenimiento o de trabajo en cualquier parte, por ejemplo, mostrando una gran pantalla para ver una película o un escritorio virtual para repasar documentos.