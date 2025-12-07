El Galaxy Z Fold 7 ha sido tal éxito que ha catapultado a Samsung como líder de ventas en teléfonos plegables

El mercado de los teléfonos plegables ha experimentado un crecimiento que se empieza a notar incluso en mercados como el de España, donde el precio de los móviles es clave.

En parte ha sido por el impulso dado por el reciente éxito de Samsung y sus nuevos lanzamientos.

La compañía surcoreana ha reafirmado su liderazgo indiscutible en este segmento durante el tercer trimestre de 2025, logrando cifras que no solo demuestran la madurez de su tecnología, sino que también marcan un punto de inflexión para la industria móvil en general.

Con el lanzamiento del Galaxy Z Fold 7, Samsung no solo ha cumplido con las expectativas, sino que ha superado las proyecciones de ventas, consolidándose como la referencia absoluta para los consumidores que buscan innovación y funcionalidad en un mismo dispositivo.

Según los datos más recientes proporcionados por Counterpoint Research, Samsung ha continuado liderando el mercado mundial de teléfonos inteligentes plegables con una cuota de mercado estimada del 64% durante el tercer trimestre de 2025.

Este porcentaje es revelador, ya que muestra una distancia abismal respecto a sus competidores más cercanos. El informe destaca que el lanzamiento del Galaxy Z Fold 7 fue el catalizador principal de este crecimiento, proporcionando el impulso más fuerte para todo el mercado de plegables en este periodo.

Como comentamos en el análisis de este móvil, la estrategia de Samsung de refinar el diseño, mejorar la durabilidad y optimizar el software ha dado sus frutos, convenciendo a una base de usuarios cada vez más amplia.

Ventas de plegables en el Q3 de 2025 Counterpoint Research El Androide Libre

La competencia, aunque presente, se encuentra luchando por cuotas de mercado significativamente menores. El panorama actual se distribuye de la siguiente manera:

Huawei se sitúa en un segundo lugar con una participación del 15%.

se sitúa en un segundo lugar con una participación del 15%. Motorola ha logrado superar a Honor para colocarse en la tercera posición.

ha logrado superar a Honor para colocarse en la tercera posición. Vivo es la marca de más rápido crecimiento, con un aumento del 67% en envíos y una cuota del 4%.

es la marca de más rápido crecimiento, con un aumento del 67% en envíos y una cuota del 4%. Xiaomi ocupa el sexto lugar con solo un 2% del mercado, tras registrar una caída del 54% en sus envíos.

A pesar del crecimiento interanual del 14% en los envíos de plegables durante el tercer trimestre de 2025, estos dispositivos todavía representan un nicho, abarcando solo el 2,5% del mercado mundial de teléfonos inteligentes.

Sin embargo, la percepción está cambiando rápidamente. Estamos ante el primer momento en la historia de estos dispositivos en el que modelos como el Galaxy Z Fold 7 son lo suficientemente delgados, resistentes y funcionales como para ser recomendados al usuario promedio sin reservas.

La barrera del miedo a la fragilidad parece haberse roto finalmente gracias a las mejoras en ingeniería implementadas por Samsung y otras marcas.

El horizonte para 2026 promete cambios aún más drásticos en la dinámica competitiva. Se espera que Apple haga su entrada triunfal en el segmento con el largamente rumoreado iPhone Fold durante la segunda mitad del año.

La llegada de la compañía de la manzana suele validar las tecnologías emergentes ante el público masivo, lo que podría disparar la adopción de los plegables más allá de las cifras actuales.

Ante este desafío inminente, empresas como Samsung y Huawei no se han quedado de brazos cruzados y ya están respondiendo con hardware aún más avanzado.

Un ejemplo claro de esta innovación continua es el reciente lanzamiento del Galaxy Z TriFold, un dispositivo que lleva el concepto de la multitarea y la pantalla expansiva a un nuevo nivel.

Multitarea en el Samsung Galaxy Z TriFold Samsung El Androide Libre

Este tipo de movimientos estratégicos aseguran que, cuando la competencia se intensifique, Samsung ya tendrá una experiencia y un portafolio de productos maduros difíciles de igualar.

Mientras tanto, el precio sigue siendo el único factor limitante importante para una adopción masiva, aunque con la entrada de más fabricantes y la optimización de las cadenas de producción, es probable que veamos una democratización progresiva de esta tecnología.