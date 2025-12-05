Los Galaxy S26 cambian para siempre su carga inalámbrica: Samsung incluso tendría preparado un nuevo cargador

Tras conocer que Samsung podría usar sus propios chips en algunos de los móviles de la serie Galaxy S26, ahora el sistema de carga inalámbrica finalmente podría ampliar su carga hasta los 25 W.

Los móviles de Samsung se han limitado a ofrecer una carga inalámbrica que no ha pasado de los 15 W con el nuevo estándar de carga Qi2.

Una experiencia inferior incluso a los iPhone 17, que en los 17, 17 Pro y 17 Pro Max soportan hasta 25 W de potencia inalámbrica.

Samsung ahora no quiere quedarse atrás y estaría trabajando en el nuevo Samsung Magnetic Wireless Charger con el número de modelo EP-P2900, que según los datos que aportan los distribuidores ofrece 25 W.

Hay una importante mención, la del imán que sugiere que la base de carga podría adherirse a la parte trasera del Galaxy S26 antes de que comience la transmisión inalámbrica de energía.

Sobre el diseño poco se sabe según WinFuture, pero sí que se ha compartido información sobre su color, un gris oscuro, y que está diseñado para los móviles de las series Galaxy S y Galaxy Z al igual que para los Galaxy Buds.

El único cargador inalámbrico que ha ofrecido Samsung para sus móviles ha sido el modelo EP-P2400 con diseño cuadrado, pero lo que se espera es que el nuevo se caracterice por un diseño circular gracias al imán integrado y las bobinas de carga redondas características del estándar Qi2.

Ahora queda por saber si todos los modelos de la serie Galaxy S26 serán compatibles con la carga inalámbrica de 25 W. Podría ser que Samsung reservase esta capacidad para el Galaxy S26 Ultra, pero si contamos con que cada uno de los iPhone 17 ya carga a 25 W, aquí la compañía coreana daría un paso atrás frente a Apple.

Parece ser que Samsung no se quedará solo en mejorar la carga inalámbrica de la serie Galaxy S26, y por cable se esperan cambios: el Galaxy S26 Ultra podría alcanzar los 60 W según algunas filtraciones.

El Galaxy S26+ alcanzaría los 45 W, mientras que el Galaxy S26 seguiría limitado a un máximo de 25 W. De todas formas, el fabricante coreano ya parece que está por la labor de mejorar la experiencia de carga y estaría trabajando en el nuevo Super Fast Charging 3.0.

Samsung se ha mantenido muy cauto en aumentar la capacidad de la batería y la velocidad de la carga, pero la presión que está ejerciendo Apple en esta experiencia está consiguiendo que empiece a levantar los límites que ha impuesto a sus mejores móviles desde hace ya años.