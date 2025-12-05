Cómo configurar Google Maps para que te avise correctamente de los radares que te encontrarás en este puente

Tras las novedades que Google Maps ha preparado para estas Navidades, la app de navegación usada por millones en España sigue siendo la mejor herramienta para evitar los radares móviles.

Y más si cabe en este puente que empieza hoy mismo y que van a disfrutar muchos fuera de su ciudad para tomar el coche, por lo que conocer algunos de los trucos de Google Maps es más que básico.

Sobre todo en lo referente a los radares, ya que Google Maps indica tanto los fijos como los móviles. Y lo hace con dos símbolos que se pueden diferenciar fácilmente.

Estos se pueden pulsar e indican cierta información importante para saber la última hora que se reportó, y así tener en cuenta si por las prisas estamos pisando demasiado el acelerador.

Los reportes son importantes porque Google Maps utiliza la información que aportan los conductores de la app Waze para así estar atentos a las últimas incidencias que ocurren en carretera, aunque la app de Google ya ofrece la posibilidad de enviar avisos.

La ruta que muestra los distintos radares

Lo importante en este caso es saber diferenciar entre los dos tipos de radares cuando planeemos la ruta al indicar el destino. Google Maps nos recomendará una y si ampliamos el mapa, podemos ver cómo aparecen los distintos radares móviles.

Estas son las diferencias entre los radares fijos y móviles que se pueden encontrar en España a través de Google Maps:

El símbolo de radar en rojo : es uno fijo y al pulsar sobre el icono aparecerá la última vez que se actualizó su información.

: es uno fijo y al pulsar sobre el icono aparecerá la última vez que se actualizó su información. El símbolo en color azul: es el de radares móviles y el que avisa de su presencia en la carretera.

Al igual que el símbolo en color rojo, al pulsarlo aparecerá la última vez que fue reportado. Hay que tener en cuenta que al introducir el destino y Maps dibuje la ruta que hemos de tomar, puede que ni aparezca un radar móvil.

Pero no quita que cuando ya estemos conduciendo, aparezcan los avisos de radares correspondientes al ser reportados por la comunidad de usuarios de Google Maps, que ya en carretera, identifican uno móvil en alguno de los laterales de la vía para reportarlos de inmediato.

Es por esto mismo por lo que Google Maps, al igual que Waze, se ha convertido en compañeros inseparables de los viajes que hagamos con nuestro coche hacia el destino vacacional, como sucede en este viernes para el puente de diciembre.