Este es el único móvil que puedes conseguir con el color del año Pantone: el Motorola edge 70 más exclusivo

Uno de los mejores móviles del 2025 tiene que ser, sin duda, el nuevo motorola edge 70, un dispositivo que compite directamente contra los nuevos móviles finos como el iPhone Air y el Galaxy S25 Edge.

Sin embargo, a diferencia de otros móviles finos, el motorola edge 70 tiene puntos fuertes únicos, como una gran batería; pero sobre todo, cuando lo probamos lo que nos llamó la atención fue el diseño.

Fabricado en un marco de aluminio de calidad aeronáutica, Motorola hizo uso de su colaboración con Pantone para ofrecer el edge 70 en una variedad de colores únicos; y ahora, esta colaboración vuelve a dar sus frutos.

Y es que hoy se ha anunciado el color Pantone del año 2026, y el elegido ha resultado ser Cloud Dancer; y los usuarios que opten por un nuevo motorola edge 70 lo podrán disfrutar en exclusiva.

Como cada año, Pantone ha elegido su color del año mediante un largo proceso de investigación de tendencias, análisis cultural y consenso entre expertos del Pantone Color Institute; la organización destaca que no es una "decisión improvisada" y que los colores no son elegidos por estética.

Motorola edge 70 en el color Pantone del 2026, "Cloud Dancer" Motorola El Androide Libre

En base a esto, para el 2026 el equipo de Pantone ha escogido el color "Cloud Dancer", que no es un simple blanco aunque pueda parecerlo a simple vista. Pantone lo describe como un "blanco suave, equilibrado y aireado". Con Cloud Dancer, se busca transmitir "calma, claridad y sensación de un nuevo comienzo".

No parece casualidad que esta sea la primera vez que Pantone escoge un tono de blanco como color del año; no en vano, lo presenta como una "respuesta al cansancio y la sobreestimulación" que sufrimos a diario.

En el motorola edge 70, la versión con el color Cloud Dancer se adorna con "crystals by Swarovski", cristales incrustados en el diseño que potencian el carácter etéreo y profundizando en las características del color elegido por Pantone.

Según Motorola, la combinación de los cristales y Cloud Dancer hacen que la "creatividad fluya y la concentración profundice más", "devolviendo la serenidad a nuestra relación con la tecnología".

Esta edición especial del edge 70 se suma a The Brilliant Collection, una selección de dispositivos centrados en la artesanía y el lujo atemporal lanzados por motorola a principios de este mismo año en colaboración con Swarovski.

El motorola edge 70 Pantone Color of the Year 2026 Cloud Dancer con crystals by Swarovski estará disponible en España con un precio recomendado de 799 euros.