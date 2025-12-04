El mejor reloj de Samsung por fin va a tener un verdadero sucesor: el Galaxy Watch 9 Ultra se filtra para 2026

Cuando el año pasado Samsung lanzó el Galaxy Watch Ultra, dejó bien claro qué fabricante está a la vanguardia de Wear OS; se trataba del smartwatch más avanzado, completo y resistente lanzado para la plataforma de Google.

Para este año, muchos nos preguntábamos cómo Samsung iba a mejorar el Galaxy Watch Ultra, y parece que en la propia compañía también se lo estaban preguntando, ya que decidieron 'saltarse' el año.

Como resultado, este 2025 Samsung se centró en lanzar la nueva gama Galaxy Watch 8, con un rediseño completo y nuevos modelos; mientras que el modelo Ultra solo recibió una pequeña revisión.

El Galaxy Watch Ultra del 2025 es prácticamente idéntico al modelo lanzado en el 2024, con pequeñas diferencias como la adopción del mismo conector para la correa como el que usan los Galaxy Watch 8.

Aparte de eso, la versión del 2025 del Galaxy Watch Ultra solo recibió un nuevo color azul, que es la manera más sencilla de distinguirlo del modelo original.

Afortunadamente, para el 2026 los planes de Samsung son más ambiciosos. En GalaxyClub han filtrado que la compañía está preparando una nueva generación del Galaxy Watch Ultra, y que esta sí que será una nueva generación y no una simple revisión.

Aunque no se han publicado muchos detalles, sabemos que el nuevo Galaxy Watch Ultra será lanzado junto con los próximos Galaxy Watch 9 y la próxima generación de smartphones plegables, los Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Flip 8, que podrían venir acompañados de un nuevo modelo plegable.

Samsung Galaxy Watch Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

El detalle más curioso de la filtración se encuentra en el nombre; el nuevo dispositivo se llamaría "Galaxy Watch 9 Ultra" en vez de "Galaxy Watch Ultra 2" como se esperaba inicialmente.

Esto demuestra que Samsung quiere integrar el modelo Ultra en el resto de la gama Galaxy Watch, en vez de mantenerlo como algo separado como hasta ahora; eso también debería significar que este modelo recibirá más atención de Samsung, posiblemente con nuevas versiones anuales como el resto.

Pese a esto, el Galaxy Watch 9 Ultra debería mantener los puntos fuertes de su predecesor, y no se espera que adopte el diseño ni la construcción del resto de modelos de la gama.

Por lo tanto, deberíamos esperar un reloj inteligente muy resistente, con una batería de mayor capacidad que permita usarlo durante varios días sin tener que recargarlo, y posiblemente con funciones exclusivas que no estén presentes en los Galaxy Watch 9.