La manera más barata de proteger nuestro hogar: Xiaomi lanza una cámara de seguridad por solo 25 euros en España

Uno de los primeros obstáculos que se encuentran quienes quieren convertir su casa en inteligente es el coste; y es que no estamos hablando de comprar un único dispositivo, sino de varios, como cerraduras conectadas, luces inteligentes y altavoces con IA.

Es normal que el precio total de convertir una casa en inteligente se dispare si no tenemos cuidado, y por eso, el último lanzamiento de Xiaomi puede ser de gran ayuda para ajustar el presupuesto final.

Y es que Xiaomi ha lanzado en España su cámara de seguridad más barata hasta la fecha, la C201, que pese a tener un precio de apenas 24,99 euros, cuenta con una gran cantidad de funcionalidades inteligentes.

De hecho, a simple vista la Smart Camera C201 no se diferencia mucho de otras del mismo fabricante, al adoptar las mismas líneas de diseño; por supuesto, si nos fijamos no encontraremos funciones de gama alta como el doble sensor de la C500 lanzada a principios de año en España.

Aun así, podemos decir que Xiaomi no ha eliminado lo importante en una cámara de seguridad de interior: la calidad de imagen y las funciones.

La Xiaomi C201 es compatible con Alexa y Google Home Xiaomi El Androide Libre

Por una parte, el sensor de 2 Mpx usado permite una resolución de vídeo de 1080p, lo que permite obtener una calidad de imagen nítida que promete ser capaz de obtener imágenes vivas y realistas.

Evidentemente, no podemos pedirle mucho, pero Xiaomi incluso se atreve a presumir de visión nocturna, siendo capaz de cambiar entre blanco y negro y todo color. Además, cuenta con visión nocturna por infrarrojos mejorada para obtener imágenes nítidas en noches oscuras.

Pero sobre todo, lo chocante es que la C201 permite acceder a funciones inteligentes sin necesidad de procesamiento en la nube y con la máxima seguridad; todo gracias al chip MJA1 usado en esta cámara, que permite la transmisión de datos totalmente cifrada con cifrado AES-128.

La cámara C201 de Xiaomi permite recibir notificaciones de personas en nuestra casa Xiaomi El Androide Libre

Entre las funciones inteligentes que incluye la C201 se incluye la detección de personas y seguimiento del movimiento usando inteligencia artificial. La propia cámara cuenta con un algoritmo de detección local de personas que le permite fijar un objetivo y seguir cada movimiento que haga.

Esta detección de personas es instantánea y nos envía una notificación al smartphone a través de la app Xiaomi Home, con la descripción de lo que ha encontrado (por ejemplo, "persona detectada", la hora y la localización de la cámara).

Además de personas, la cámara también es capaz de reconocer mascotas, permitiéndonos seguirlas de manera automática cada vez que se muevan.

El sensor está instalado sobre un motor que permite el giro, inclinación y zoom de doble eje, que permite que se mueva en cualquier dirección; es posible controlarlo directamente desde el smartphone si queremos grabar una zona de la casa en concreto.

Esta cámara incluso cuenta con micrófono y altavoces incorporados, lo que permite realizar llamadas bidireccionales, hablando con las personas que están junto a la cámara; aunque solo nuestro smartphone puede iniciar la llamada.