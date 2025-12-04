Google Fotos cambia para siempre con el editor de rostros con IA para fotografías grupales: todos saldrán impecables

Tras la llegada de Nano Banana, la IA para la edición de imágenes de Google, Google Fotos va a renovar totalmente la experiencia de retoque de rostros de las fotos grupales con la herramienta "Touch Up".

Es una nueva experiencia de control granular para editar fotos en las que aparecen una o varias personas. Es justamente lo mejor que trae consigo: que puedas retocar el rostro de cada una de las personas que aparecen.

Hasta ahora, Google Fotos no había ofrecido esta experiencia y se había limitado a la cámara para dejar al usuario que realizase ciertos retoques.

Android Authority ha podido activar la nueva funcionalidad "Touch Up" en la versión 7.56.0.839465534 de la app y aparece en la pestaña de acciones en el editor de Google Fotos.

Al pulsar por primera vez "Touch Up", habrá que descargar los modelos de aprendizaje automático requeridos para usar los distintos efectos. Es una descarga mínima de 16 Mb.

Los nuevos controles para retocar el rostro de Google Fotos Android Authority

Una vez instalados, aparecen estas ediciones: suavidad, ojeras, iris, dientes, cejas y labios. Cada efecto tiene su propio control deslizante que permite ajustar la intensidad.

Por las pruebas llevadas a cabo por Android Authority, la verdad es que es capaz de eliminar las ojeras sin ninguna aberración o cualquier retoque que indique que la foto ha sido modificada.

Imagen que muestra los distintos rostros identificados por Google Fotos Android Authority

Aunque lo mejor de "Touch Up" es que permite hacer cambios en fotos en las que aparecen varias personas. Google Fotos detecta automáticamente cada rostro y permite retocarlo de forma independiente.

Lo único que tiene una limitación: hasta seis rostros por foto. Una función ideal para estas Navidades (si llega a tiempo para poder usarla) o para las fotos de vacaciones en las que aparecemos con amigos o familiares.

Ya que podemos retocar algunos de los aspectos mencionados, como ojeras, labios e incluso dientes, y dejar impoluto a cada uno de los participantes de esas fotos que luego pasamos a redes sociales.

Esta experiencia de retoque de rostros de fotos en grupo no permite eliminar o modificar las caras que son detectadas, pero ahora mismo no hay app que ofrezca algo parecido en Android.

El despliegue de "Touch Up" se espera que sea bien pronto en España, ya que funciona perfectamente, así que el desarrollo parece que está bastante adelantado para que nos dé tiempo a retocar las fotos que hagamos en Navidad o en fin de año.