Spotify Wrapped 2025 ya está aquí: cómo conseguir nuestro resumen musical del año incluso si no nos sale

Hemos entrado en el mes de las tradiciones y las festividades, y poco a poco, el Wrapped de Spotify se está haciendo hueco como una tradición más que esperar durante estos días; de hecho, hay gente que lo espera con las mismas ganas y rivales que lo están copiando.

Pero no hace falta esperar más: el Wrapped 2025 de Spotify ya está disponible para todos los usuarios, aunque si intentas buscarlo, es posible que no lo encuentres en ningún sitio.

Como es habitual, esta funcionalidad se va activando poco a poco para todos los usuarios. Afortunadamente, si queremos ver ya nuestro Spotify Wrapped 2026, hay algunos pasos que podemos dar.

Para empezar, lo prioritario es que actualicemos la app móvil de Spotify a la última versión disponible en nuestra plataforma, ya sea la Google Play Store o la App Store de Apple; simplemente podemos hacer que busque nuevas actualizaciones e instalarlas si las hay.

Una vez que nos hemos asegurado de que tenemos la última versión, si el Spotify Wrapped 2025 no aparece en nuestra pantalla de inicio, podemos forzar su ejecución con un simple comando.

Para ello, debemos pulsar en la búsqueda de Spotify e introducir lo siguiente (sin las comillas): "spotify:datastories:wrapped". Si lo hemos hecho bien, se abrirá automáticamente la experiencia de Wrapped 2025.

Si nunca hemos usado Wrapped, se trata de una experiencia personalizada que recopila los datos de uso de Spotify y los presenta de manera atractiva; es ideal para echar la vista atrás y ver lo que hemos escuchado a lo largo del año.

De esta manera, la experiencia Wrapped 2025 muestra datos como los géneros musicales que más hemos escuchado, la cantidad de minutos que hemos usado la plataforma, cuáles han sido nuestros artistas favoritos y qué canciones y álbumes hemos repetido más.

Al final, se generará una tarjeta que resumirá nuestra experiencia con Spotify en el 2025, completamente personalizada para cada usuario; la app entonces nos permite compartirla con otros usuarios, por ejemplo, a través de redes sociales o apps de mensajería como WhatsApp.

De hecho, uno de los 'hashtags' más habituales durante estas fechas es el de Spotify Wrapped, donde podemos ver lo que nuestros contactos y amigos han estado escuchando a lo largo del año.

Como es lo habitual, al activar el Wrapped también se creará una lista de reproducción única y personalizada para cada usuario, en la que se recopilarán las canciones y artistas que más hemos repetido, por si queremos disfrutar de su música otra vez.

Junto con este lanzamiento, Spotify ha anunciado las listas de artistas y canciones más escuchados en el 2025 en España y todo el mundo, una manera de comprobar la popularidad de los últimos lanzamientos.

Este año, destaca que Bad Bunny se ha convertido en el artista más escuchado tanto en España como en todo el mundo, alcanzando más de 19,8 mil millones de reproducciones a lo largo de 2025 gracias al lanzamiento de su álbum “ DeBÍ TiRAR MáS FOToS ”.

En lo que respecta a artistas nacionales, Quevedo vuelve a triunfar en España como el más escuchado, con Aitana como la artista nacional más escuchada; sin embargo, en el extranjero, Rels B vuelve a ser el español más escuchado, y ROSALÍA, la más escuchada.