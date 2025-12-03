Adiós a las subidas de precio de Netflix: la compañía promete tener la solución, y puede afectar a HBO Max

El sector de las plataformas de streaming puede estar a punto de sufrir un terremoto, y la clave está en el futuro de Warner Bros Discovery; Netflix ya le ha echado el ojo, y las consecuencias para los usuarios pueden ser positivas y negativas.

El pasado mes de octubre, Warner Bros Discovery confirmó que estaba estudiando la venta de la totalidad o de parte de varias de sus divisiones, incluyendo sus estudios de producción además de los servicios de televisión y streaming.

No hizo falta esperar mucho para encontrar interesados en comprar WBD, teniendo en cuenta que es la propietaria de una enorme biblioteca de contenido, además de canales y servicios como CNN y HBO Max.

Una de las candidatas a comprar WBD no es otra que Netflix, que podría aprovechar sus estudios para acelerar la producción de contenido exclusivo para su plataforma; pero sorprendentemente, la compañía también está interesada en los servicios de streaming.

En efecto, Netflix quiere comprar HBO Max, pero no para cerrarlo y quitarse un competidor de encima, más bien todo lo contrario; Reuters ha publicado los planes de Netflix para WBD, y pasan por ofrecer una mejor oferta al usuario y bajar precios.

Según Reuters, las recientes conversaciones entre Netflix y Warner Bros Discovery se han centrado en el futuro de HBO Max, y la postura del gigante del streaming es que una venta sería beneficiosa para los consumidores.

El motivo es que permitiría ofrecer un paquete con Netflix y HBO Max con un precio reducido respecto a pagar las dos suscripciones a la vez; de esta manera, los consumidores solo tendrían que pagar una suscripción para acceder a más contenido.

HBO Max

Claro, que no es que Netflix esté proponiendo esta posibilidad solo por el bien de los usuarios; es obvio que la compañía sabe muy bien cuál será el gran obstáculo para la compra de WBD: las acusaciones de monopolio.

Si Netflix finalmente compra Warner Bros Discovery, es muy probable que la operación sea estudiada por los reguladores y potencialmente denegada para evitar que la compañía termine en una posición extremadamente dominante en el mercado.

Una posible solución para aprobar la venta de WBD a Netflix sería el requerimiento de que HBO Max se independice y que siga siendo competencia de Netflix.

Al plantear un paquete con Netflix y HBO Max más barato, Netflix se está preparando para estas y otras cuestiones regulatorias que tendrá que responder si su oferta es la ganadora; aunque no es la única que pretende hacer algo parecido.

Hoy mismo, Paramount ha conseguido fondos de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes para mejorar su oferta de compra a Warner Bros Discovery; su objetivo es mejorar el servicio de streaming Paramount Plus, que aún no está disponible en muchos países, como España.