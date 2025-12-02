La solución de un ingeniero legendario a los problemas de Windows 11: "Necesita hacer lo mismo que con Windows XP"

Microsoft se encuentra en un momento algo delicado; su apuesta completa por la inteligencia artificial y la integración de Copilot en todos los aspectos de Windows 11 no han conseguido convencer a los usuarios.

Como resultado, Windows 10 sigue siendo el sistema operativo más usado en ordenadores en España y en todo el mundo, pese a que la actualización a Windows 11 es gratuita; y aunque la compatibilidad tiene parte de culpa, los problemas de las últimas actualizaciones de Windows 11 también la tienen.

La propia Microsoft ha reconocido que algunas de las partes más importantes de Windows 11 están rotas; pero en vez de solucionarlas, se ha centrado en lanzar más funciones de IA en las últimas actualizaciones. Y según un desarrollador con mucha experiencia en Microsoft, ese no es el camino correcto.

Esa es la opinión de Dave Plummer, famoso por haber creado el Administrador de tareas de Windows, que permite controlar los programas y servicios abiertos en el ordenador y cerrarlos si se bloquean.

Aunque Plummer también es conocido por haber creado el juego de Pinball que venía instalado en Windows, su experiencia en resolver problemas del sistema tiene más peso en sus últimas declaraciones. Y en su punto de vista, Microsoft debería hacer lo mismo que hizo con Windows XP.

En un vídeo publicado en YouTube, Plummer recuerda los tiempos en los que estaba trabajando en Windows XP, una de las versiones más populares de la historia del sistema operativo; pero precisamente por eso, la llegada del "gusano" Blaster fue tan demoledora.

Blaster y otros virus informáticos que tomaron el control de millones de ordenadores a principios de la década de los 2000 dejaron en evidencia que Microsoft había dado prioridad al desarrollo de novedades más llamativas para ganar usuarios, abandonando funcionalidades básicas como la seguridad del sistema.

La respuesta de Microsoft fue tajante: frenó en seco el desarrollo de todas las nuevas funciones que iba a lanzar con la siguiente actualización, y centró toda la mano de obra disponible en parchear los errores de seguridad.

Windows XP SP2 fue la versión que salvó al sistema operativo Microsoft El Androide Libre

El resultado fue Windows XP SP2, una de las mejores actualizaciones desarrolladas por Microsoft al cambiar completamente el modelo de seguridad, hasta el punto de que parecía un sistema operativo completamente nuevo en ese sentido.

A Plummer le suena mucho la situación actual de Windows 11, y la asemeja a la que sufrió Windows XP en su día; así que su solución es la misma: Microsoft debería pausar el desarrollo de funciones de IA y centrarse en arreglar los problemas.

De esta manera, Plummer cree que Microsoft puede tener un "momento Windows XP SP2", con una actualización que "estabilice, mejore y haga que el sistema sea más eficaz y fácil de usar para los usuarios".

Si Microsoft escucha a voces como la de Plummer, las mejoras serían obvias, no sólo para los usuarios, también para la propia compañía.

Puede que lo que Windows 11 necesite sea un "descanso" de nuevas funciones, asentar las bases y entonces volver a lanzar innovaciones que probablemente estarán mejor pensadas y desarrolladas con el tiempo adicional de desarrollo.

Pero sobre todo, Windows 11 necesita un lavado de imagen, que convenza a los usuarios de que esta vez sí, merece la pena actualizar su ordenador; Microsoft tiene un año más para crear esta actualización, cuando el soporte extendido de Windows 10 termine para la mayoría de los usuarios.