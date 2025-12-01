La sorpresa de Samsung para el 2026 se filtra: un nuevo Galaxy Fold para luchar contra el futuro plegable de Apple

Samsung sigue siendo de las compañías tecnológicas que más filtraciones sufre; es el motivo por el que tuvimos una muy buena idea de cómo iban a ser los Galaxy S25, y ahora la tenemos de cómo serán todos los móviles de Samsung para el 2026.

Sin embargo, Samsung aún puede tener un as oculto en la manga, una sorpresa que nadie se esperaba y que puede ser vital en su pelea eterna contra Apple: un nuevo smartphone plegable con un formato diferente.

Esa es la conclusión a la que llega Smartprix tras el análisis de un nuevo registro descubierto en la base de datos de la GSMA, la mayor organización global de operadores y donde se suelen registrar todos los dispositivos que tienen conectividad móvil.

Aunque el registro no incluye ningún tipo de información técnica del nuevo dispositivo, sí que indica el nombre del fabricante (Samsung Korea), el nombre código (H8) y el número de modelo (SM-F971U).

Ahora bien, los lectores de El Androide Libre probablemente recordarán que hace poco se filtraron todos los móviles de Samsung para el 2026; y en la lista, se encuentra el SM-F971, por lo que esta no es una filtración nueva… ¿o sí lo es?

La clave está en el nombre de modelo y el nombre código, que no encajan con los dispositivos que Samsung ha registrado hasta ahora, indicando que se trata de un modelo completamente nuevo.

Inicialmente, se pensaba que el SM-F971 se refería al Galaxy Flip 8 FE, porque tenía una nomenclatura similar al resto de smartphones plegables de Samsung, y se espera que el modelo FE tenga una nueva versión el año que viene.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Sin embargo, eso no tiene sentido si nos fijamos en el número de modelo, porque hasta ahora, todos los Galaxy Z Flip han empezado por "SM-F7", y todos los Galaxy Z Fold han empezado por "SM-F9".

Eso indica que el SM-F971 en realidad es un nuevo modelo Fold, pero no uno cualquiera; y es que todos los nombres código de los Galaxy Z Fold usan la letra "Q", como el Q8 (Z Fold 8) o el Q7 (Z Fold 7).

En conclusión, todo esto puede significar que Samsung está desarrollando un nuevo Galaxy Z Fold que será muy diferente tanto del futuro Galaxy Z Fold 8 como del resto de la gama, con un nuevo formato que puede ser más atractivo para más usuarios.

En concreto, fuentes de la industria apuntan a que el nuevo Galaxy Z Fold será más cuadrado para acabar con el problema de la pantalla estrecha que hasta ahora han tenido todos los modelos de la gama.

OPPO Find N5 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Para obtener una proporción de pantalla interna adecuada, hasta ahora Samsung ha sacrificado la pantalla externa, que suele ser mucho más alta que ancha; aunque en los últimos modelos esto no se note tanto.

Mientras tanto, el resto de la industria de los móviles plegables apuesta por una pantalla externa más ergonómica usable, aunque eso suponga tener una pantalla interna más cuadrada.

Concepto del iPhone plegable. Ming-Chi Kuo Omicrono

Las fuentes afirman que el nuevo Galaxy Z Fold no será tan alto, pero sí más ancho, lo que se traducirá en una pantalla interna con proporción 18:18, prácticamente perfectamente cuadrada cuando esté abierta.

El motivo por el que Samsung estaría haciendo esto es para competir contra Apple, que se espera que el año que viene presente su primer smartphone plegable y que tendría un diseño más cuadrado.