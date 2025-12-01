ChatGPT va a cambiar para siempre con los anuncios: así sería conversar con la IA, con publicidad incrustada en el chat

Justo hace meses OpenAI cerró un acuerdo increíble con PayPal para abrirse al comercio electrónico desde la conversación natural, y la posibilidad de anuncios se acerca hoy con el despiece de la app de ChatGPT que muestra algo muy interesante.

Tibor Glaho en X (antes Twitter), ha compartido una captura de pantalla en la que se pueden ver varias líneas de código que sugieren que los anuncios estarían llegando al chatbot con IA de OpenAI.

Se leen menciones a "anuncio de búsqueda", "funciones publicitarias", "contenido de bazar" y más. Android Authority no ha verificado que el código aparezca en la versión 1.2025.329 beta de ChatGPT.

Lo curioso es que al día siguiente de que apareciera esta captura de pantalla, Yuchen Jin en X compartiera otras capturas en las que se puede ver cómo aparece un anuncio mientras se usa el chatbot.

El anuncio muestra la imagen de una botella de agua y dice "encuentra una clase de fitness" con "Connect Peloton" justo debajo. El anuncio se ubica justo bajo la respuesta del chatbot.

Imagen de líneas de código que hacen referencia a la publicidad en ChatGPT Tibor Blaho

Una nueva experiencia que no está mal vista por OpenAI, según dijo su CEO, Sam Altman, en un podcast en el que mantuvo que la compañía no estaba contra la inclusión de anuncios en la plataforma.

Si está tardando en incluirla se debe a que están buscando el mejor método para que, quizás, no sea tan "intrusivo". Y se debe a una razón importante, ya que ChatGPT ha hecho tal arraigo en millones de personas, que un gran porcentaje lo ve como un compañero o amigo.

Imagen que muestra un anuncio tras la respuesta de ChatGPT Yuchen Jin

La inclusión de un anuncio tras sus respuestas podría cambiar la experiencia por completo, y un mínimo detalle como este podría traer consecuencias imprevistas para OpenAI.

Sobre todo cuando Gemini 3, lanzado hace un par de semanas, está demostrando una enorme capacidad para el razonamiento y la experiencia multimodal.

Pero ya es conocido que OpenAI está buscando importantes fuentes de beneficios, y sabiendo el caudal de dinero que recoge Google con su plataforma de anuncios en su buscador, incluirlos sería una forma de monetizar una app que está generando muchos gastos para la compañía.

La otra gran opción es la inclusión de la pasarela de pago con PayPal que permitiría a los usuarios realizar compras sin salir de ChatGPT, así que al menos ya va ideando planes, ahora solo queda que los cientos de millones de usuarios los acepten sin regañadientes.