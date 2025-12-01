Adiós a las notificaciones con anuncios en un móvil Galaxy: la propuesta de Samsung para erradicarlas por completo

Tras conocer algunos de los detalles de One UI 8.5, como la versión que se inspirará en parte del rediseño de Liquid Glass de iOS 26, ahora ha salido a la luz que Samsung limitará las notificaciones no deseadas al bloquear aplicaciones spam.

One UI 8.5 en un móvil Galaxy traerá consigo nuevos ajustes para prevenir que las apps envíen excesivas notificaciones. Tarun Vats ha filtrado desde su cuenta X (antes Twitter) dos capturas que muestran la nueva función de Samsung.

Según la filtración, la idea de Samsung es poner esas apps en "hibernación", un estado que evita que funcionen en segundo plano (ahorra batería) o envíen notificaciones cada poco.

No es algo nuevo este estado, y desde el panel de información de la app se puede activar esta función para que, si no usamos la app en un tiempo, el sistema se encargue de administrarla.

Lo que hará One UI 8.5 es extender este modo a las apps que envían notificaciones de anuncios frecuentemente. Y desde la activación de esta función hay presente otra denominada como "bloqueo inteligente".

One UI 8.5 con su nueva función Android Authority

Lo que hace es analizar los contenidos de las notificaciones para determinar si se muestra un anuncio. En la descripción se puede leer que también será limitada al análisis local en el dispositivo, así que cualquier gestión no se llevará a un servidor externo.

Hay que tener en cuenta que, al dar este permiso, One UI 8.5 podrá leer todas las notificaciones incluidas aquellas que no tengan anuncios, así que hay que revisar bien si queremos que así sea.

De todas formas, según mantiene Android Authority, One UI ya permite el control manual sobre las notificaciones. Se puede activar desde "Ajustes"; luego en "Notificaciones" y finalmente en "Ajustes avanzados".

Aquí se encuentra la opción "Gestionar las categorías de notificaciones para cada app". Lo que hace es deshabilitar selectivamente las notificaciones de marketing de las apps, aunque sin ponerlas en ese estado de hibernación.

Lo único que esta opción nos deja un poco a merced del desarrollador, ya que debe usar las categorías de notificación. Si no es así, no hay manera de evitar que envíen esas notificaciones, que sí serán bloqueadas con One UI 8.5.

Esta novedad está centrada en apps que no usamos frecuentemente, si no fuera así, la cosa se complica, ya que al ponerlas en ese estado de suspensión profunda prácticamente dejarán de funcionar.

Una de las funciones estrella para contrarrestar el spam en el móvil, al igual que lo será el efecto 3D para los iconos de las apps, mejoras en Now Bar o los resúmenes de notificaciones estilo iOS.