La nueva cerradura inteligente de Xiaomi es una genialidad: es más barata que nunca pero con casi todo lo que imaginas

Uno de los principales motivos por los que convertir nuestro hogar en inteligente se encuentra en la seguridad; desde cámaras inteligentes a timbres conectados, hay muchas maneras de controlar quién puede entrar en nuestra casa.

Otra herramienta útil, por supuesto, son las cerraduras inteligentes. De estas hay una variedad de modelos, en un gran rango de precios; las más básicas sólo permiten desbloquear la puerta con el móvil, por ejemplo.

Pero las más avanzadas, como las últimas cerraduras inteligentes de Xiaomi, son capaces de identificar al usuario con una gran variedad de métodos, incluso leyendo las venas de las manos para una mayor seguridad. El problema es que pueden ser demasiado caras para muchos usuarios.

Por eso, ahora Xiaomi ha presentado la nueva Smart Door Lock M40, una nueva cerradura inteligente más barata pero que mantiene la inmensa mayoría de funciones avanzadas del resto de la gama.

De hecho, el único elemento que no vamos a encontrar en la M40 es el mencionado reconocimiento de venas, que es demasiado caro porque necesita de su propio 'hardware' integrado en la propia asa.

Aparte de eso, la M40 es muy avanzada y cuenta con todas las medidas antirrobo y de detección de intrusos que el modelo Pro; pero cuesta solo 3.299 yuan, aproximadamente 400 euros, frente a los 3.799 yuan (460 euros) de la versión Pro.

Xiaomi Smart Door Lock M40 Xiaomi El Androide Libre

Para empezar, esta cerradura incluye una doble cámara integrada con campo de visión total de 190 grados; el sensor principal es de 3 Mpx con ángulo de 175 grados y se usa para el reconocimiento facial de personas, lo que a su vez permite abrir la puerta con nuestra cara.

La cámara secundaria, en cambio, tiene un ángulo de 128 grados y está pensada para el reconocimiento de objetos; como por ejemplo, paquetes, lo que permite recibir una notificación al móvil si hemos recibido un pedido.

Las cámaras están conectadas a una pantalla interna de 4,98 pulgadas y resolución HD, que por defecto funciona como una mirilla y permite ver lo que ocurre al otro lado de la puerta en tiempo real, además de acceder a la configuración básica sin tener que usar el móvil y la app oficial.

La cerradura de Xiaomi cuenta con pantalla para usarla como mirilla, y se puede conectar al televisor Xiaomi El Androide Libre

Además del rostro, la cerradura M40 de Xiaomi se puede desbloquear con la huella dactilar con el lector integrado, aunque también podemos introducir una contraseña con el teclado integrado. O si tenemos las manos ocupadas, podemos usar la app del móvil y la proximidad de la conexión Bluetooth para que se abra automáticamente, o bien tocar con el móvil con la conexión NFC.

Hablando de la app del móvil, desde Mi Home podemos configurar la cerradura y conectarla con el resto del ecosistema de Xiaomi, con avisos en el móvil y en televisores Xiaomi. Incluso podemos conectar desde el coche eléctrico Xiaomi SU7 para recibir avisos en la carretera.

En cuanto a la cerradura en sí, cuenta con cuerpo automático silencioso y cilindro de seguridad de tipo C, que cumple el estándar chino antirrobo más alto hasta la fecha. Cuenta con detección de puerta forzada y reducción de ruido.

Para funcionar, la M40 combina batería de litio interna y pilas AA, con una autonomía aproximada de seis meses, dependiendo del uso; sin embargo, también cuenta con un puerto USB-C externo para recargar la batería desde fuera si se agota sin darnos cuenta, y es compatible con la carga inversa de algunos móviles de Xiaomi.

Por el momento, la M40 solo se vende en China, pero como ha ocurrido con otros modelos es de esperar que aparezca pronto en tiendas de importación; Xiaomi no ha confirmado si pretende traer estos dispositivos a España.