Google Maps cambia para siempre con un nuevo modo: "hace que la batería dure hasta cuatro horas más"

Imagen generada por Gemini que muestra el nuevo modo de ahorro de energía de Google Maps Gemini El Androide Libre

Ahora que se acercan los diversos puentes y días festivos de fin de año, es el momento de prepararse para los largos viajes en coche que vamos a tener que hacer; y usar Google Maps va a ser imprescindible, especialmente con la última novedad.

Se trata del nuevo modo de ahorro de energía de Google Maps, que como su nombre indica, está diseñado para aumentar la duración de la batería del móvil y así poder usarlo durante más horas sin perder muchas funcionalidades.

Según Google, este modo es capaz de hacer que la batería dure hasta cuatro horas más, aunque la compañía aclara que las mejoras varían mucho entre un dispositivo y otro, y también depende de otros factores como el brillo que hayamos configurado en la pantalla.

Aun así, el modo de ahorro de energía puede ser nuestra salvación, especialmente en situaciones en las que nuestro móvil se esté quedando sin batería y aún nos quede viaje por delante.

Para conseguir semejante mejora de batería, la interfaz de Google Maps cambia mucho, eliminando todos los elementos superfluos y ofreciendo una experiencia muy básica, pero que mantiene lo necesario para un viaje seguro.

Por ejemplo, el cambio más evidente (vía Android Authority)es el nuevo diseño minimalista en blanco y negro de Google Maps que se activa con este modo.

Nuevo modo de ahorro de energía de Google Maps Android Authority El Androide Libre

No hablamos de una simple versión monocromática de los mapas normales, sino de un rediseño completo en el que el color negro predomina, ya que ese es el que menos energía consume en las pantallas OLED y AMOLED de los smartphones modernos.

La interfaz también se ha vuelto más minimalista, manteniendo únicamente los elementos imprescindibles como el indicador de la siguiente dirección y el nombre de la calle que debemos tomar, así como la duración del resto del viaje.

Pero aparte de eso, elementos que no son absolutamente necesarios como los botones inferiores y los botones flotantes que normalmente aparecen en esta vista; de hecho, tampoco podemos ver la velocidad actual, para que el móvil no tenga que actualizarla constantemente consumiendo energía.

Modo de ahorro de energía de Google Maps Android Authority El Androide Libre

En este modo también se mostrará la barra de estado del sistema superior, donde se indica la hora y el nivel de batería, para que esta información siempre esté visible y no tengamos que tocar la pantalla para 'despertarla'.

De hecho, si tocamos la pantalla automáticamente se cargará el modo normal de Google Maps, por lo que podemos recuperar la experiencia completa rápidamente, siempre y cuando nos quede batería.

Este nuevo modo está disponible únicamente en la vista de navegación cuando estamos conduciendo; por lo tanto, no se podrá activar si vamos caminando o en bicicleta, al menos no por ahora.

Por el momento, el nuevo modo de ahorro de energía de Google Maps está disponible primero en los Pixel 10, incluyendo el modelo básico, el Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Pro Fold. Por el momento, no hay confirmación de cuándo llegaría a otros modelos de la marca Pixel y al resto de dispositivos Android.