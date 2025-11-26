Xiaomi lanza los POCO F8 Pro y F8 Ultra: dos móviles que baten a flagships con un precio para reinar en la gama media

Tras el POCO F7 lanzado a principios de verano en España, Xiaomi vuelve a la carga con el POCO F8 Pro y F8 Ultra como dos increíbles móviles que ofrecen unas especificaciones que podrían estar presentes en móviles de gama alta.

El POCO F8 Ultra es el caballo de batalla para adentrarse en el segmento flagship premium con un móvil, que gracias a su doble chipset y diseño de vanguardia, va a traerle bastantes alegrías a Xiaomi.

El POCO F8 Ultra desembarca en España desde los 549,99 euros, coste que incluye un descuento promocional de hasta 300 euros que acabará el 9 de diciembre. No hay móvil igual a ese precio en el mercado español.

El POCO F8 Pro también está disponible desde 419,99 euros con un descuento aplicado de hasta 250 euros, así que es la mejor fecha para adquirir hardware de categoría y renovado con algunas de las mejores especificaciones posibles en un smartphone.

Y hay un detalle que se convierte en el protagonista de la serie: tecnología Sound by Bose para liderar una nueva era en la calidad de sonido al encontrarse el altavoz integrado justamente en el módulo trasero y propulsar la emisión de sonido como nunca.

POCO F8 Series

Es una de las apuestas más importantes de la serie al ofrecer audio claro, inmersivo y de alta calidad para que lo notemos cuando reproduzcamos música, una notificación suene o echemos una partida a nuestro juego favorito.

El POCO F8 Ultra se caracteriza por su estructura de doble chip con el Snapdragon 8 Elite Gen 5, que vamos a ver en modelos como el próximo Samsung Galaxy S26 Ultra, y por su chip VisionBoost D8.

Hecho para el puro gaming

Nos adentramos directamente en una experiencia de rendimiento y gaming especial: Smart Frame Rate hasta 120 FPS, Super Resolución hasta 1.5 K y Game HDR.

Y atención, porque se incluye AI Super Resolution gracias a su nuevo módulo GEX, y que se ha optimizado para cinco juegos bien conocidos como Call of Duty: Mobile, Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Mobile Legends: Bang Bang y PUBG

POCO F8 Series

Lo que significa que la IA se encargará de establecer una calidad gráfica tipo consolas o juegos de PC. Mismamente GTA V Enhanced cuenta con esta Super Resolución que logra nitidez y una mejora gráfica espectacular u otros títulos como Fortnite.

Xiaomi ha aportado algunas cifras de este rendimiento, y el POCO F8 Ultra es capaz de sostener 4,5 horas de juego a 120 FPS con AI Super Resolution y Game HDR activados.

POCO F8 Series

Para reducir la carga sobre la batería, WindBoost es la tecnología que se encarga de distribuir la CPU y la renderización de la GPU para consumir menos energía y reducir el calor que se pueda emitir.

Entra en juego IceLoop 3D de doble canal y doble capa para disipar el calor de manera eficiente, imprescindible para el gamer que busca en el POCO F8 Ultra satisfacer todas sus necesidades de entretenimiento.

En el sonido Bose ha jugado un importante papel al desarrollar un sistema acústico premium de triple altavoz para el POCO F8 Ultra. Canal 2.1 para superar las limitaciones propias de los smartphones.

Lo que lleva al usuario a disfrutar de graves ricos, sonido detallado y voces claras. Dos perfiles de sonido con "Dynamic" para graves y "Balanced" para voces puras y sonido equilibrado.

Pantalla y fotografía

Las pantallas han sido siempre esenciales en los móviles de POCO, y no son menos en el POCO F8 Ultra que estrena la pantalla POCO HyperRGB con estructura completa de subpíxeles RGB para acentuar la tonalidad de los subpíxeles rojo-verde-azul.

Consume un 19,5% menos que el anterior POCO F7 Ultra, OLED 2K y debuta mundialmente el material luminiscente M10 que mejora la eficiencia luminiscente en un 11,4 %.

POCO F8 Series

6,9 pulgadas de tamaño, biseles estrechos y un brillo ultra bajo de 1 nit para completar una experiencia visual magnífica a través de la pantalla del POCO F8 Ultra.

Hasta ahora han sido sus capacidades para el rendimiento y el gaming con una pantalla increíble, pero en la fotografía también da la talla gracias al sensor Light Fusion 950 de 50 Mpx con OIS.

POCO F8 Series

Un aumento del 45 % en la sensibilidad a la luz y el proceso de recubrimiento que reduce el destello y brillo en la lente, lo que mejora la calidad de la imagen y la representación de detalles finos.

Cuenta también con la primera lente teleobjetivo periscópico de 50 Mpx de POCO con zoom óptico 5x, zoom en sensor 10x y hasta 20X Ultra Zoom. Cámara ultra gran angular de 50 Mpx para fijar la experiencia fotográfica del nuevo móvil de POCO.

En el frontal lleva una de 32 Mpx para que cambie de forma automática a un modo gran angular inteligente de 0.8X para tomar detalles del paisaje o que entren más personas en la selfie grupal.

La batería es de 6.500 mAh, la mayor que ha utilizado nunca POCO en F Series y es capaz de llegar al día con un rendimiento espectacular. HyperCharge de 100 W para cargarlo a tope en 38 minutos e inalámbrico HyperCharge de 50 W.

POCO F8 Series

Un móvil que en el diseño destaca por sus esquinas redondeadas, decoración de cámara y barril de lente en aleación de aluminio, biseles ultra estrechos y con un modelo Denim Blue con una estética tech-chic juvenil como uno de los más modernos y elegantes de la serie.

Resistencia al polvo y agua IP68 para pasar a Xiaomi HyperOS 3 y funciones de IA como AI Writing, para generar texto, resumir y corregirlo, o AI Agent con Gemini para realizar búsquedas profundas, generar imágenes y vídeos con IA o iniciar Gemini Live.

Incluye prueba gratuita de 4 meses a Spotify Premium, 3 meses a YouTube Premium y 6 meses a Google One con 100 GB para un móvil que ha mejorado su rendimiento celular en la señal de GPS y WiFi7 Bluetooth.

El POCO F8 Pro

Comparte parte de las especificaciones del Ultra con la misma pantalla, tecnología Sound by Bose, Xiaomi HyperOS 3 y admite eSIM, Xiaomi Astral Communication, con Xiaomi Surge T1+ Tuner y Xiaomi Offline Communication.

POCO F8 Pro

Diseño de vidrio fresado de una sola pieza, cubierta trasera de 2 mm de espesor mediante tallado en frío y un diseño que logra el primer efecto brillo-mate de POCO en vidrio fresado.

La misma pantalla de 6,59 pulgadas HyperRGB AMOLED (120 Hz) con esquinas redondeadas y un peso de 199 g para un POCO F8 Pro que cuenta con certificación IP 68 de resistencia al polvo y agua.

POCO F8 Pro

En sus entrañas corre el chip Snapdragon 8 Elite y algunas de las tecnologías del F8 Ultra como WildBoost Optimization para contar con una batería masiva de 6.210 mAh y cargarla con HyperCharge de 100 W (carga al completo en 37 minutos).

En las cámaras se distingue por ser el primer POCO Pro con teleobjetivo dedicado de 50 Mpx con zoom óptico de 2.5x y zoom sin pérdidas de 5x para primeros planos.

Cámara principal de 50 Mpx con sensor de imagen Light Fusion 800 y OIS y en la frontal una de 20 Mpx. Todo para gestionar muy bien las fotos en condiciones de poca luz o la posibilidad de utilizar el software para tomas dinámicas a 1440P o momentos expresivos con amigos.

Precios de todas las versiones

Más allá de las promociones de lanzamientos, el POCO F8 Ultra costará 829,99 euros en su versión de 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna y 899,99 euros en su versión de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Por su parte, el POCO F8 Pro costará 649,99 euros en su versión de 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna y 699,99 euros en su versión de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.