Revolución en las baterías de los móviles: varios fabricantes ya preparan modelos con una capacidad de 10.000 mAh

El fin de la angustia por la duración de la batería puede estar muy cerca; este mismo 2025 hemos visto avances muy interesantes gracias a las nuevas baterías de silicio que permiten a los fabricantes crear celdas más densas.

Los 6.500 mAh del nuevo POCO F8 Ultra presentado hoy mismo son un buen ejemplo de lo que ya es posible con esta nueva tecnología; pero la realidad es que esto es sólo el principio, y que en el futuro cercano esa cifra nos parecerá pequeña.

Ese es el adelanto de la última filtración publicada en Weibo por todo un habitual de las filtraciones como es Digital Chat Station ( vía Android Authority); según sus fuentes, ya se han realizado importantes avances para aumentar incluso más la capacidad de la batería.

En concreto, la filtración llega a afirmar que ya se están realizando pruebas de baterías de 10.000 mAh de capacidad, algo impresionante y que parece mentira teniendo en cuenta que muchos fabricantes punteros aún no han conseguido superar los 5.000 mAh de capacidad en sus móviles punteros.

Lo interesante es que esta capacidad superior ya se habría obtenido sin necesidad de sacrificar la carga rápida; los prototipos de pruebas ya estarían en el rango de los 100 W de carga rápida.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que 10.000 mAh es una capacidad tremenda, y eso significa que, aunque la carga inicial es muy rápida, una carga completa aún dura una hora aproximadamente, por lo que esta bendición vendría con un precio a pagar.

Claro, que puede que no nos importe esperar un poco más para recargar la batería al completo si se cumplen las cifras de duración de las pruebas. Según la filtración, la duración simulada de esta batería de 10.000 mAh supera los dos días.

En efecto, vamos a poder pasar más de 48 horas sin tener que recargar el móvil, aunque como es evidente, esta duración se verá afectada por nuestras prácticas y lo que hagamos con el móvil. Aún así, no deja de ser impactante.

Batería de smartphone Unsplash El Androide Libre

Lo bueno es que no vamos a tener que depender de una única marca para disfrutar de estas nuevas baterías, ya que la misma cuenta ha mencionado a varios fabricantes chinos que ya han obtenido logros similares.

Por ejemplo, la última filtración menciona específicamente a Xiaomi como la fabricante de esta nueva batería de 10.000 mAh, pero pocas horas antes la misma cuenta confirmó que realme y OnePlus también están de camino de superar la barrera de los 10.000 mAh.

Por último, HONOR es otra marca que ya estaría trabajando no en uno, sino en dos smartphones con batería de 10.000 mAh, uno basado en un procesador Dimensity 8500 y el otro con un Snapdragon 7.

Por lo tanto, es evidente que el 2026 será el año de los récords en baterías que superan los 10.000 mAh, pero la gran pregunta es, ¿las veremos en España? Es una pregunta comprensible, teniendo en cuenta que este mismo año algunas marcas han 'capado' sus smartphones cuando han sido lanzados en nuestro país.

La regulación europea de transporte de baterías es la 'culpable' de esta situación, y todo indica que no se va a solucionar pronto; la cuestión se encuentra en la relación entre capacidad y voltaje en cada celda.

La filtración confirma que la batería de 10.000 mAh de OnePlus y realme está fabricada en un celda única, por lo que no cumpliría la reglamentación europea y no llegaría con esa capacidad a España.

Sin embargo, la filtración también asegura que algunos fabricantes ya han conseguido 'esquivar' la regulación dividiendo la batería en dos celdas, por lo que es posible que algunos modelos de 10.000 mAh lleguen a España.