Los Galaxy van a cambiar para siempre: el S26 puede decir adiós a Gemini y apostar por un gran rival para su nueva IA

Samsung y Google están en medio de un extraño divorcio, después de varios años en los que parecían inseparables. Por una parte, Google abandonó a Samsung en sus procesadores Tensor, apostando por su gran rival, TSMC.

Aunque Samsung se está recuperando de este golpe con su nuevo Exynos 2600, ahora puede asestar un golpe parecido a Google, pero en el terreno del software en vez del hardware, al apostar por uno de los grandes rivales de Gemini en el sector de la IA.

Hablamos de Perplexity, cuya inteligencia artificial puede convertirse en la base de la nueva versión de Bixby que Samsung está desarrollando; aunque esto ya se rumoreaba hace unos meses, ahora es cuando una filtración afirma que está "confirmado".

Según esta filtración, publicada por @chunvn8888 en X, para funciones básicas, Bixby seguirá usando su propio código y funcionará de manera similar a como ya lo hace en smartphones, televisores y frigoríficos de Samsung.

Lo interesante es que las tareas más complicadas, y que requieran "pensar" serán traspasadas a Perplexity para que las solucione y muestre una respuesta más avanzada y completa para el usuario.

En otras palabras, Bixby pasará a funcionar de manera similar a Apple Intelligence, que deja en manos de Siri las tareas básicas que siempre ha realizado, pero usa ChatGPT y otros modelos de IA para tareas complicadas.

Bixby El Androide Libre

Para Samsung, la gran ventaja de este acuerdo es que le permite seguir ofreciendo una experiencia única y conectada con su ecosistema con Bixby, al mismo tiempo que se pone a la vanguardia de la inteligencia artificial con Perplexity.

Esta alianza entre Samsung y Perplexity tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que estas compañías se han apoyado mutuamente en los últimos meses. Samsung ha realizado una inversión millonaria en Perplexity, y hace unos meses esta última regaló 12 meses de Perplexity Pro a los usuarios de móviles Galaxy en los Estados Unidos.

Con el lanzamiento de los Galaxy S26 para el próximo mes de marzo, los usuarios de Perplexity podrían obtener ese año gratis de la suscripción Pro y enlazar sus cuentas con Bixby para obtener la mejor experiencia del servicio en sus móviles.

Por el momento, no se ha confirmado si la otra parte del rumor también seguirá adelante; hablamos de la integración de Perplexity en el navegador de Samsung, aunque esto tal vez es más difícil ahora que Perplexity tiene su propio navegador web, Comet.

Hay que aclarar que los Galaxy S26 probablemente vengan con Gemini preinstalado, ya que forma parte del paquete de apps de Google que vienen en la mayoría de los smartphones Android; además, muchas de las funciones de Galaxy AI están basadas en la inteligencia artificial de Google.

Pero si esta colaboración con Perplexity tiene éxito, no sería de extrañar que también sustituya a Gemini en Galaxy AI para reducir la dependencia de Google.