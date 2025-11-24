La compatibilidad del Airdrop de Apple podría llegar a muchos más móviles Android según el último anuncio de Qualcomm

En España la fragmentación entre los ecosistemas de Android e iOS ha sido una barrera histórica para compartir archivos, pero parece que los muros están empezando a derrumbarse.

Si recientemente hemos sabido que Google ha modificado Android para los Pixel 10 sean compatibles con Airdrop, ahora parece que habrá más usuarios beneficiados.

Qualcomm ha confirmado oficialmente que está trabajando para llevar esta funcionalidad de intercambio de archivos entre plataformas a los teléfonos equipados con sus procesadores Snapdragon.

Esto implicaría un aumento masivo del número de dispositivos Android capaces de unirse a la compatibilidad entre Quick Share y AirDrop.

La noticia surge tras la sorpresa que dio Google la semana pasada al activar silenciosamente el soporte verdadero para AirDrop en su serie Pixel 10.

Aunque inicialmente parecía una ventaja exclusiva del hardware de Google, el fabricante de chips Qualcomm ha anunciado que no será así.

En respuesta a un anuncio de Google en la plataforma X, Qualcomm declaró: "No podemos esperar a que la gente use esto una vez habilitado en Snapdragon en un futuro cercano".

Can't wait for people to use this once enabled on Snapdragon in the near future. https://t.co/IUvT23p5pq — Snapdragon (@Snapdragon) November 21, 2025

Esta declaración es significativa por varias razones. Por una parte, confirma que la interoperabilidad no dependerá exclusivamente del chip Tensor de Google.

Además, sugiere un despliegue amplio, dado que la mayoría de los buques insignia de Android utilizan Snapdragon. Incluso podría llegar a la gama media.

Por último, ratifica el compromiso de (al menos parte de) la industria por derribar las barreras de comunicación entre sistemas operativos.

Además de Qualcomm, otros fabricantes como la marca "Nothing" también se han sumado a la iniciativa. SU CEO ha anunciado que están trabajando para traer esta funcionalidad a sus teléfonos.

Esto lo convierte en uno de los primeros fabricantes de equipos originales (OEM), aparte de Google, en comprometerse públicamente con el soporte de intercambio cruzado.

Un aspecto fascinante de esta noticia es la tecnología que hay detrás. Ha habido cierta especulación sugiriendo que la Unión Europea había forzado a Apple a reemplazar su protocolo propietario AWDL (Apple Wireless Direct Link) como parte de la Ley de Mercados Digitales (DMA).

Sharing moments shouldn’t depend on the phone you have. Starting today with the Pixel 10 family, Quick Share now works with AirDrop, making secure file transfers between Android phones and iPhones more seamless. This builds on our commitment to cross-OS compatibility to bridge… pic.twitter.com/iNdZfjCYQ7 — Android (@Android) November 20, 2025

Sin embargo, la documentación de la UE simplemente exige que Apple implemente "Wi-Fi Aware" para una interoperabilidad básica, algo que Apple ya ha hecho. Sin embargo, AWDL y Wi-Fi Aware no son compatibles entre sí y pueden coexistir.

El verdadero giro de guion es que Google no dependió de que Apple abandonara su tecnología. En su lugar, Google añadió soporte para AWDL directamente dentro de Quick Share.

Esto significa que los ingenieros de Android han construido un puente hacia el protocolo de Apple, en lugar de esperar a que Apple cambiara sus cimientos.

Ahora, con Qualcomm entrando en juego para habilitar este soporte a nivel de chip o plataforma en los dispositivos Snapdragon, la característica dejará de ser una ventaja exclusiva de los Pixel.

Aunque todavía no hay una lista detallada de qué modelos específicos recibirán la actualización primero ni una fecha exacta más allá de un "futuro cercano", el panorama es claro: la era de la incomunicación frustrante entre tu Android y el iPhone de un amigo está llegando a su fin.

Lo único que queda por ver es si Apple reacciona impidiendo esta compatibilidad, aunque dado los problemas regulatorios a los que se ha enfrentado en los últimos años, parece cuanto menos, improbable.