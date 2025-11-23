No todo es Black Friday: tres tipos de dispositivos que merecen la pena comprar de segunda mano

En España la tecnología es un bien de consumo diario. Pero la prisa por poseer la última versión de cualquier dispositivo es una trampa costosa.

En el mundo de la tecnología, la novedad de hoy es la versión casi idéntica a la de mañana.

Pero la clave es que muchos usuarios compran por impulso, atraídos por una especificación marginalmente mejorada, y terminan vendiendo equipos apenas usados con una depreciación brutal.

Ahí reside la oportunidad de la segunda mano, obtener un producto de calidad que aún tiene años de vida útil, sin pagar el "impuesto" de la novedad.

Pero no todos los productos merecen la pena ser comprados de esta forma, aunque hay algunos que, claramente, sí.

Cámaras Profesionales

Los avances en sensores y procesadores de las cámaras DSLR y mirrorless son incrementales.

Los modelos de hace 2-3 años ofrecen una calidad de imagen excepcional que la mayoría de los fotógrafos, incluso profesionales, apenas distinguirán.

UNa persona usando una cámara réflex Unsplash El Androide Libre

Mucha gente compra una cámara de alta gama con la ambición de empezar un hobby serio, pero la deja en el armario tras unas pocas salidas.

Comprar de segunda mano te permite adquirir un cuerpo con bajo número de disparos y destinar el ahorro a lentes de calidad, que son la verdadera clave de una buena fotografía y mantienen mejor su valor.

Tablets

La obsolescencia en tablets es notablemente lenta. Para tareas cotidianas como la navegación, el consumo de medios, el estudio o el uso básico de aplicaciones, una tablet de gama media alta de la generación anterior funciona prácticamente igual que la nueva.

No merece la pena pagar un porcentaje más por un procesador ligeramente más rápido que no vamoss a exprimir al ver series o chatear.

Tablet Android Manuel Fernández Omicrono

Además, muchas tablets se compran como regalos o para un propósito específico y luego se usan muy poco.

Esto significa que puedes encontrar dispositivos con baterías en excelente estado y un hardware robusto de fabricantes premium al precio de una nueva de gama media, evitando la necesidad de comprar lo último.

Drones

Los drones son un clásico de la compra impulsiva. La curva de aprendizaje en el pilotaje o el simple hecho de que requieren tiempo y condiciones meteorológicas adecuadas hacen que muchos entusiastas los compren y, tras un par de vuelos, los pongan en venta.

Esto crea una oportunidad fantástica. Los modelos de drones más populares y fiables conservan una excelente estabilidad de vuelo y calidad de cámara incluso tras varios años.

Drone Unsplash El Androide Libre

Comprar de segunda mano no solo te ahorra dinero en un equipo que podría dañarse fácilmente en tus primeros vuelos, sino que también te permite acceder a modelos con kits de accesorios completos (como baterías extra) que serían muy costosos si se compraran nuevos por separado.

Cámaras de Acción

Estos dispositivos se compran a menudo para un solo evento o viaje (unas vacaciones de esquí, un viaje de buceo, etc.) y luego no vuelven a usarse.

El mercado de segunda mano está inundado de cámaras de acción en perfecto estado, utilizadas solo una semana, que ofrecen las resoluciones y cuadros por segundo que necesitas.

Casco con la cámara Go Pro

Las especificaciones clave (resistencia al agua, estabilización) de los modelos de hace un año o dos siguen siendo de primer nivel.

Al igual que con los drones, la cámara de acción es un equipo propenso a golpes, por lo que el riesgo de usar un modelo nuevo y costoso para actividades extremas es alto. Es una compra que maximiza la utilidad real por el dinero invertido.