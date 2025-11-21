Photoshop se actualiza con Nano Banana Pro en España: así es la magia de la edición de imágenes con la IA de Google

Hace unas horas Google anunció Nano Banana Pro tras Gemini 3 Pro justamente el martes. Una semana total para Google que ahora se asocia con Adobe para integrar su nueva IA para editar imágenes en Photoshop y Firefly.

Adobe ha anunciado la disponibilidad de Nano Banana Pro en Photoshop en España como uno de los modelos que se pueden escoger para editar imágenes y con el gran potencial que en unas cuantas horas está demostrando la IA de Google.

También está disponible en Adobe Firefly desde la plataforma web a través de Texto a imagen y dentro de Tableros de Firefly para la conceptualización, creación de moodboards y la exploración visual.

En Photoshop se puede utilizar con Relleno Generativo para permitir generaciones de mayor calidad y más realistas que se pueden perfeccionar con todo lo que ofrece el programa de Adobe en cuanto a capas, máscaras y selecciones.

Hay un dato que pone de relieve el efecto que está generando Nano Banana, no solo a través de Gemini y otras apps de Google, sino en Photoshop, Firefly, y Express: en dos meses se generaron más de 5.000 millones de imágenes usando el modelo de IA de Google.

Ilustración basada en imagen de referencia

Adobe ofrece desde hoy hasta el 1 de diciembre generaciones de imágenes ilimitadas al usar Firefly y modelos partners, como Nano Banana Pro en la app de Firefly hasta el 1 de diciembre.

Lo único que la generación ilimitada solo está disponible para suscriptores de Creative Cloud Pro y del plan Firefly. El resto de usuarios sin suscripción cuentan con 5 generaciones gratuitas (versión Pro) desde Adobe Firefly.

Ediciones hechas con Nano Banana Pro en Adobe Firefly

Así Nano Banana Pro se suma al resto de partners que se pueden usar con sus modelos como Black Forest Labs, ElevenLabs, Google, Ideogram, Luma AI, Moonvalley, OpenAI, Pika, Runway y Topaz Labs.

Nano Banana Pro, potenciado por Gemini 3 Pro, utiliza el razonamiento "state-of-the-art" del nuevo modelo de IA lanzado por Google el martes y su conocimiento del mundo real para visualizar la información mejor que nunca.

Interfaz de Adobe Firefly con la generación de Nano Banana Pro

Se basa en tres principios básicos, para entender mejor el paso tan grande que ha dado Google desde que lanzó Nano Banana en agosto y en este mes de noviembre da la sorpresa con la versión Pro:

Crea texto más preciso y legible en imágenes en múltiples idiomas, y se aprovecha de una "variedad más amplia de texturas, fuentes y caligrafía".

en imágenes en múltiples idiomas, y se aprovecha de una "variedad más amplia de texturas, fuentes y caligrafía". Transferencia de estilos de imagen más fluida : permite ajustar ángulos de cámara, aplicar degradados e incluso transformar la iluminación de la escena, o aplicar relaciones de aspecto distintas (resoluciones 2K y 4K).

: permite ajustar ángulos de cámara, aplicar degradados e incluso transformar la iluminación de la escena, o aplicar relaciones de aspecto distintas (resoluciones 2K y 4K). Combina hasta 6 imágenes distintas de una vez: entiende conceptos y extrae atributos para generar una imagen final coherente.

Su mejora en los textos ya permite a Nano Banana Pro generar diagramas o infografías y todo disponible desde Adobe Photoshop y Firefly para potenciar enormemente la creatividad y productividad de cualquier creativo.