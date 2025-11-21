Adiós a la potencia o las prestaciones avanzadas, vender coches en China ahora depende cosas como este pequeño robot

España es un país con una gran tradición automotriz. No en vano es el segundo país de la Unión Europea en producción de vehículos, y el octavo del mundo, aunque parece que acabará el año en noveno puesto.

Pero desde hace décadas los motivos para elegir un coche u otro eran los mismos. Más allá del precio, estaba el diseño y, sobre todo, la potencia o las prestaciones.

Esto está cambiando con la Generación Z, que empieza a prestar atención a otros aspectos, mucho más actuales.

Esto se ve perfectamente en China, donde se ha estudiado este fenómeno y se ha visto que las redes sociales tienen un gran impacto.

Y las marcas de coches lo saben y se aprovechan de ello. El mejor ejemplo es el de NIO, que lleva años apostando por una función que le está reportando muy buenas ventas entre los más jóvenes.

Se trata de NOMI, un pequeño robot que está en el salpicadero de muchos de sus coches y que funciona mediante comandos de voz e inteligencia artificial.

Al contrario que otros vehículos, como los Tesla, NIO ha apostado por un acercamiento más emocional, casi de juguete, dotando a este pequeño robot de personalidad, pero a la vez permitiendo que sirva de control del coche.

Este compañero redondo con pantalla AMOLED no solo obedece órdenes, sino que es capaz de girar la cabeza, hace gestos mediante emojis en la pantalla...

Incluso tiene un sistema de cambios de identidad que le permite cambiar de personaje: Sherlock Holmes con su sombrero de detective, Señor Momo de Dragon Ball con su icónico turbante, etc.

NOMI se encarga de la navegación y los controles del coche, pero gracias al uso de la IA, este pequeño compañero hace que viajar en el coche sea mucho más entretenido. Es similar a lo que podríamos hacer con Gemini Live en Android Auto, o con ChatGPT, pero de una manera mucho más visual y graciosa.

Por el momento habla chino, aunque puede chapurrear algunas palabras en español. Eso sí, es de esperar que cuando NIO traiga sus coches a España, como está haciendo, el sistema hable otros idiomas.

Actualmente NIO está presente en Europa, en concreto en Alemania, y en su página web también presumen de su pequeño robot asistente, aunque no le dan mucha relevancia.

Está claro que es la típica función que se puede volver viral en redes y aportar visibilidad a la marca y, con la Generación Z, también incentivar la compra de estos coches por encima de otros de la competencia.