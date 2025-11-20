Adiós a las pilas en los próximos dispositivos Google TV: el mando a distancia se cargará con la luz interior de tu casa

El mando con la tecnología de Epishine para dispositivos Google Tv Epishine

Mientras esperamos la inclusión de Gemini en el Google TV Streamer, Epishine, conocida por su tecnología de células solares para iluminación interior, ha anunciado que se utilizará en el nuevo mando para dispositivos Google TV.

9to5Google ha descubierto que el mando se basará en baterías recargables en vez de desechables a las que estamos acostumbrados en el actual Google TV Streamer.

Gracias al uso de células solares en ambas caras, solo podría quedarse sin batería si se queda enterrado entre los cojines del sofá.

El nuevo mando está fabricado por Ohsun Electronics, que es justamente uno de los proveedores de referencia de Google para este tipo de mandos.

Las compañías que diseñen dongles o dispositivos Google TV podrán diseñar sus propios mandos remotos desde cero, aunque podrán usar el diseño de referencia de Google para acelerar el proceso de manufacturación y puesta a la venta en el mercado.

Mando referencia G32 para dispositivos Google TV Epishine

Los propios de Walmart, conocidos como Onn, ya utilizan el diseño del mando de Google en sus dispositivos Google TV.

La nueva alternativa basada en energía solar, que usa la tecnología de Epishine, será conocida como el mando de referencia G32, tal como ha anunciado desde su web.

Pero habrá que esperar, ya que de momento no hay previsión de que se introduzca en algún dispositivo Google TV.

Las versiones actuales de los mandos remotos de Google TV incluyen al G10 con 22 botones y al G20 con un total de 38, aunque las compañías siempre tienen la posibilidad de personalizar esos diseños para añadir nuevos botones aparte de los conocidos YouTube y Netflix.

No es el primer mando a distancia que incluye células solares para que nos olvidemos de cargarlo para siempre. Hama ya anunció uno similar con el Powerfoyle de Exeger, y ya hace años Samsung lanzó otro para sus propios televisores.

La gran ventaja de que Google disponga de esta tecnología en sus mandos es que ofrecerá a compañías más pequeñas la oportunidad de integrarlo en sus dispositivos Google TV.

Es una apuesta interesante por parte de Google, aunque se desconoce si de algún modo encarecería su próximo Google TV Streamer, ya que si antes contaba con Chromecast más accesibles en su precio, ahora mismo su precio es de 119 euros.

Aunque justamente en estos días de Black Friday se puede acceder a su compra por 89 euros, pero incluso así su precio es bastante elevado para lo que fue el primer Chromecast que se quedó en los 39 euros, aunque sin tantas especificaciones como sí tiene Google TV Streamer.