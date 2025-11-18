Los móviles Samsung van a cambiar para siempre: la compañía adelanta el diseño revolucionario de One UI 8.5

Los próximos Galaxy S26 no serán importantes únicamente por las novedades de hardware que traerán, sino también porque serán los primeros dispositivos que vendrán con el nuevo One UI 8.5 instalado de serie.

Y es que todo apunta a que esta versión será una de las más importantes de la historia de la capa de personalización de Samsung. La compañía no se esperará a One UI 9 para la segunda mitad del 2026, y pretende iniciar ya una revolución.

Así lo ha adelantado Samsung con una campaña promocional llamada "Un día con One UI", en la que presenta algunos elementos e ideas que serán implementadas en One UI 8.5, incluyendo una nueva interfaz.

El lema de la nueva versión de One UI es "Experiencias geniales y originales", en el que "lo ordinario parece extraordinario" conforme la tecnología avanzada y la conectividad forman parte de nuestro día a día.

En la práctica, esto se traducirá en un nuevo diseño de la interfaz, tanto de los menús y pantallas de Android como de las apps propias de Samsung. No es ningún secreto que One UI va a adoptar el estilo de cristal que se ha vuelto popular de nuevo en el sector tecnológico.

La nueva interfaz estará compuesta de paneles de "cristal escarchado", fondos borrosos y efectos de profundidad que harán que parezca que flotan encima de nuestro fondo de pantalla. Esto se notará especialmente en el nuevo panel de acceso rápido.

El vídeo de presentación adelanta que el efecto de cristal de Samsung puede ser diferente al de iOS y otros sistemas como HyperOS, centrándose más en el efecto tridimensional, haciendo que los iconos y los widgets se noten más separados del fondo.

Lo que está claro es que decimos adiós a los colores planos que hasta ahora han dominado tanto One UI como la mayoría de los sistemas basados en Android, con iconos familiares pero que adoptan gradientes y nuevas texturas.

En lo funcional, Samsung también apostará por el uso de widgets y Now Brief para mostrar información en tiempo real que nos pueda interesar en cada momento del día, ya sea la puntuación del sueño cuando nos acabamos de despertar o el progreso de nuestros anillos de ejercicio.

Samsung promete más funciones de automatización para que "las tareas se hagan solas" y podamos centrarnos en lo que realmente queremos, haciendo referencia al uso de agentes de IA que ya están ganando mucha importancia en los nuevos asistentes.

Junto con este vídeo oficial, también se ha filtrado la nueva versión del navegador web de Samsung, Samsung Internet, que adoptará importantes cambios respecto a la versión original que adoptarán las nuevas líneas de diseño de One UI 8.5

Nuevo diseño de Samsung Internet en One UI 8.5 @GalaxyTechie | X El Androide Libre

En las capturas publicadas por @GalaxyTechie en X, podemos apreciar que el estilo de cristal se adopta completamente en todos los elementos de la interfaz, incluyendo la nueva barra de direcciones que desaparecerá mientras vemos la página.

Todos los elementos de la interfaz adoptan esa tridimensionalidad que se irá extendiendo a todos los aspectos de One UI 8.5, y eso incluye un nuevo icono para Samsung Internet y una nueva pantalla de inicio.