Consigue Spotify gratis sin anuncios durante tres meses: la promoción legendaria para usar Premium sin pagar ha vuelto

Es el mejor momento para volver a usar Spotify, gracias a la llegada del sonido en alta definición y de novedades orientadas a mejorar la experiencia de escucha, como los nuevos algoritmos aleatorios.

Por si necesitábamos otro motivo para usar Spotify, ahora la compañía ha recuperado una de sus promociones legendarias que en su día usó para conseguir una gran cantidad de usuarios en su plataforma de streaming.

Hablamos de la promoción de 3 meses gratis de Spotify Premium, sin tener que pagar nada y sin ningún tipo de compromiso; es literalmente el mejor momento para dar el salto a la plataforma de pago.

Conseguir esta promoción es muy fácil: lo único que tenemos que hacer es entrar en la página de Spotify Premium y encontraremos un botón de "Prueba 3 meses por 0 €". Solo tenemos que pulsarlo e iniciar el proceso para crear una cuenta.

Además, si usamos la app de Spotify para Android o iOS, solo tenemos que entrar en la sección Premium en la barra inferior, bajar hasta la opción de "Premium Individual" y veremos que el precio es de 0 euros por 3 meses.

Promoción de Spotify Premium gratis durante 3 meses El Androide Libre

Un detalle muy importante es que esta promoción solo está disponible si no hemos usado Premium antes; es decir, que si ya tenemos una cuenta Premium, esta opción no nos va a añadir tres meses gratis sin pagar, y si ya hemos usado Premium en alguna ocasión (ya sea pagando o con una promoción como esta), nuestra cuenta no mostrará el botón para conseguir los 3 meses.

Otro aspecto que hay que recordar es que, durante el proceso de creación de cuenta, se nos pedirá un método de pago; en realidad, Spotify no nos cobrará nada durante los tres primeros meses con esta promoción, pero necesita esos datos de pago para cuando pase el periodo de oferta.

Eso significa que Spotify nos cobrará automáticamente cuando pasen los 3 meses de la promoción; en concreto, pasaremos a pagar 11,99 euros al mes, que es el precio de la suscripción Premium Individual.

Esta promoción no está disponible con el resto de suscripciones, como Spotify Duo o Spotify Familiar; en esos casos, únicamente tendremos un mes gratis como es lo habitual en la plataforma.

Aunque Spotify es una app gratuita, y permite escuchar música solo con crear una cuenta, la mayoría de sus funciones únicamente están accesibles para usuarios con cuenta Premium.

Por ejemplo, la nueva calidad de audio sin pérdida es exclusiva para Premium, así como la opción para descargar canciones para escucharlas sin conexión, escuchar cualquier canción en cualquier orden, y organizar nuestra cola de reproducción. Y por supuesto, no tenemos anuncios.