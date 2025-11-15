Este sistema operativo para móviles se inspira en el clásico de Blackberry y así puedes instalarlo en tu teléfono

Montaje de Marathon OS en un móvil El Androide Libre

En España miles de usuarios aún recuerdan con nostalgia la eficiencia y el particular ecosistema de BlackBerry. No hace tanto que Android y iOS no dominaban de manera absoluta como pasa ahora.

Los primeros modelos de la empresa canadiense llegaron a nuestro país con los ejecutivos, pero poco a poco encandilaron a adolescentes y profesionales jóvenes.

El auge de Android y de iOS inició su declive, aunque hubo intentos de pelear, como el innovador sistema operativo BlackBerry 10. Es una historia que recuerda mucho a lo que pasó con Nokia.

Aunque la plataforma fracasó en su intento de competir con Apple y Google, dejó un legado de características únicas muy queridas por sus usuarios. Sobre todo entre los más aficionados a la tecnología.

Ahora, un desarrollador ha decidido resucitar la esencia de esa experiencia en un nuevo proyecto llamado Marathon OS, diseñado para funcionar en hardware que originalmente ejecutaba Android.

BlackBerry 10 y su enfoque

BlackBerry 10 fue aclamado por su enfoque en la productividad y su fluida navegación basada en gestos, mucho antes de que se convirtiera en un estándar en otros sistemas operativos.

El desarrollador Patrick Quinn ha tomado esta inspiración para construir lo que él denomina un "sucesor espiritual" de BB10.

Teléfonos con Blackberry10

El objetivo no es clonar el sistema, sino reinterpretar sus mejores ideas para el hardware moderno. Esto es clave, porque no se trata de usar ni propiedad intelectual de RIM, la matriz de Blackberry, ni de usar sus apps.

Marathon OS promete traer de vuelta varias de las funciones estrella de BlackBerry. La más destacada es una versión del BlackBerry Hub, esa bandeja de entrada unificada que permitía gestionar correos, mensajes de texto y notificaciones de redes sociales desde un único lugar, sin necesidad de saltar entre aplicaciones.

Además, el proyecto recupera el concepto de Active Frames (Marcos Activos). Esta era la visión de BB10 de la multitarea, donde la pantalla de inicio mostraba las aplicaciones en ejecución como ventanas o "tarjetas" interactivas que podían actualizar su información en tiempo real.

También se reintroduce el famoso gesto Peek (vistazo), que permitía a los usuarios deslizar el dedo hacia arriba desde la parte inferior para echar un vistazo rápido a las notificaciones sin abandonar la aplicación actual.

¿Qué es exactamente Marathon OS?

Es crucial entender que Marathon OS no es una ROM de Android, es decir, no es una versión modificada del sistema operativo de Google. Y eso tiene su parte buena y su parte mala.

En su lugar, el proyecto se basa en postmarketOS, una distribución de Linux optimizada para dispositivos móviles.

Capturas de MarathonOS El Androide Libre

Esto significa que, en su núcleo, es un sistema operativo Linux completo, lo que le da una flexibilidad diferente pero también presenta desafíos únicos, especialmente en el ámbito de la compatibilidad de aplicaciones.

El desarrollo, liderado por Quinn, busca ofrecer una alternativa real para aquellos que valoran la eficiencia y un flujo de trabajo centrado en la comunicación, algo que sentían perdido tras la desaparición de BlackBerry.

El talón de Aquiles de BlackBerry 10 fue, sin duda, su ecosistema de aplicaciones. Marathon OS enfrenta un desafío similar.

Actualmente, el sistema puede ejecutar aplicaciones nativas de Linux, aplicaciones Electron y las llamadas "Marathon apps".

Capturas de MarathonOS El Androide Libre

Sin embargo, para que un sistema operativo móvil sea viable hoy en día, el acceso al catálogo de aplicaciones de Android es casi imprescindible.

La buena noticia es que el desarrollador tiene planes claros para solucionar esto. Se ha prometido soporte para aplicaciones de Android próximamente. Eso sí, por ahora no tenemos una fecha cerrada concreta.

Esto se logrará a través de una versión modificada (un fork) de la utilidad Waydroid, una herramienta que permite ejecutar aplicaciones de Android en un contenedor aislado dentro de un sistema Linux, similar a cómo funciona el Subsistema de Windows para Android.

El futuro del proyecto

El proyecto ya ha demostrado ser funcional. Marathon OS ya se está ejecutando a 60 fotogramas por segundo en el OnePlus 6, un dispositivo lanzado en 2018.

Capturas de MarathonOS El Androide Libre

Existen planes para expandir el soporte a otros teléfonos populares en la comunidad de modding, como el OnePlus 6T y el POCO F1, además de otros dispositivos que ya son compatibles con postmarketOS.

El objetivo es lograr un funcionamiento "fluido" incluso en chips de hace una década y un rendimiento "excepcional" en hardware moderno.

Quinn también planea habilitar los ports por parte de la comunidad, permitiendo a los usuarios llevar Marathon OS a sus propios dispositivos. Esto ampliaría las opciones de instalación en otros dispositivos.

El desarrollador ha dejado claro que, aunque la inspiración en BB10 es la base, Marathon OS es su propia visión. Esto es positivo, ya que si bien BlackBerry 10 era funcionalmente brillante, su estética no era considerada la más atractiva del mercado.

Por ahora Marathon OS tampoco destaca por su diseño, pero es cierto que está en unas versiones previas aún, y si el proyecto cobra tracción habrá más gente interesada en mejorarlo.