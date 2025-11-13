Elon Musk tiene mucho que temer: el nuevo Xiaomi YU7 ya supera al Tesla Model Y en ventas y mejora su producción

Desde que Lei Jun, CEO de Xiaomi, presentó el primer coche eléctrico de la compañía, el Xiaomi SU7, fue evidente que el objetivo no era otro que bajar del trono a la referencia absoluta del sector, Tesla.

Eso se confirmó con la presentación del Xiaomi YU7, un SUV eléctrico que compite directamente contra el Tesla Model Y; y no lo decimos nosotros, lo dijo el propio Lei Jun, comparando ambos vehículos de manera directa durante la presentación.

Ahora, se ha confirmado el 'sorpasso': el Xiaomi YU7 ya se vende más que el Tesla Model Y; por el momento, es sólo en el mercado chino y únicamente durante el pasado mes de octubre, pero ya es una enorme victoria para el fabricante novato.

En concreto, Xiaomi registró 48.654 unidades vendidas a lo largo de octubre, según el informe mensual de la Asociación de coches de pasajeros de China (CPCA) y que representa la referencia del mercado chino.

Lo verdaderamente chocante es que el Xiaomi YU7 obtuvo nada menos que 33.662 unidades vendidas durante el mismo período; y según analistas independientes, eso supone que ya se vende más en China que el Tesla Model Y.

Y es que, aunque las cifras de ventas de Tesla para el mes de octubre ascienden a las 61.500 unidades, en realidad aproximadamente 35.400 terminan siendo exportadas fuera de China, y únicamente 26.100 unidades fueron para el mercado doméstico.

Tesla Model Y Tesla

Por lo tanto, la lógica y unas simples matemáticas nos dicen que es imposible que Tesla haya vendido más unidades del Model Y en China de las que Xiaomi ha vendido del YU7.

Evidentemente, las cifras globales de ventas de Tesla están totalmente fuera del alcance de Xiaomi; y se calcula que, en total, Xiaomi "apenas" ha conseguido vender 70.000 unidades del YU7 desde su lanzamiento al gran público.

Pero hay que recordar que estamos apenas en el segundo año de Xiaomi como vendedor de coches eléctricos, y que ya tiene planes para una expansión global; la llegada de los Xiaomi SU7 y Xiaomi YU7 a España está confirmada con un lanzamiento europeo planeado para el 2027.

Con las expectativas que está generando Xiaomi con sus coches eléctricos, en parte gracias a la campaña publicitaria que ya ha dado inicio en calles de ciudades españolas como Madrid y Barcelona, no sería de extrañar que Xiaomi repitiese el éxito de su país natal, aunque eso dependerá de muchos factores, incluyendo el precio y los impuestos.

Sea como sea, Xiaomi ya tiene muchos motivos para celebrar, incluso si no se compara con su gran rival. Las 33.662 unidades vendidas ponen al Xiaomi YU7 entre los SUVs medianos 100% eléctricos más vendidos del mercado chino.

Parece mentira, teniendo en cuenta que, hasta no hace mucho, Xiaomi tenía serias dificultades para llevar vehículos a los concesionarios; los problemas de producción son bien conocidos, y los tiempos de espera, largos.

Sin embargo, todo ha cambiado últimamente, y el ritmo de producción de Xiaomi se ha acelerado hasta el punto de que ya empieza a ser viable la reserva de uno de sus vehículos.

Recientemente, la lista de espera para los Xiaomi SU7 Pro y SU7 Max se ha reducido a entre 6 y 9 semanas, dependiendo de la configuración; es una mejora tremenda respecto a las 30 semanas de espera que tenían estos modelos hasta no hace mucho.

Incluso se están notando mejoras en la lista de espera del Xiaomi YU7, que ahora es de entre 32 y 38 semanas, dependiendo del modelo; sigue siendo mucho, pero es la mitad de las 60 semanas que algunos consumidores se encontraron durante el periodo inicial de reserva.