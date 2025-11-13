Amazon anuncia la Semana de Black Friday en España: más de 1 millón de ofertas te esperan desde el 20 de noviembre

Tras anunciar la disponibilidad de sus nuevos Echo en España, Amazon anuncia hoy que la Semana de Black Friday dará comienzo el próximo jueves 20 de noviembre.

Se prolongará hasta el lunes 1 de diciembre a las 23:59 horas para acercar al usuario más de un millón de ofertas desde su web o la app para móviles.

Ese millón de ofertas engloba todo tipo de categorías como los básicos del día a día, tecnología, moda, juguetes, hogar y belleza entre otras muchas.

Algunas de las marcas de prestigio que se lanzarán al Black Friday de Amazon se incluyen a Dodot, ghd, Levi’s, Neutrogena y Samsung.

También tendrán su espacio pequeñas y medianas empresas como Olistic Science, Flamingueo, CREATE, Polo Club Oficial y Save Family, entre otras.

Como ha sido algo común en fechas anteriores, el Black Friday de Amazon incluirá, durante los doce días que dura el evento, "Ofertas de hoy", una selección de las mejores ofertas en cada categoría.

Las "Ofertas increíbles" será otra categoría que incluye descuentos del 50 % en productos en tendencia de marcas como Braun, Dyson, Garmin, LG o Puma, entre muchas otras.

Ana Sánchez-Jauregui, directora de consumo en Amazon.es, dice: "Por eso estamos encantados de ofrecer a nuestros clientes más de un millón de ofertas en todas las categorías durante la Semana de Black Friday, con ofertas de hasta el 30%".

Es la semana elegida para las compras navideñas, según recoge un estudio de HarrisX para Amazon, con un 74 % de los compradores españoles valorando especialmente poder hacer sus pedidos de forma rápida y fiable.

A lo que hay que sumar las ofertas para reducir el gasto de unas compras que suelen ser un desembolso importante para el núcleo familiar.

Hay otro dato importante de la Semana de Black Friday de Amazon: la mayoría de artículos comprados entre el 1 de noviembre de 2025 y el 6 de enero de 2026 se podrán devolver hasta el 6 de febrero o durante los 30 días posteriores a su recepción.

El estudio también arrojó algunos datos interesantes sobre el tipo de artículos que se compran en oferta en Black Friday: el 65 % planea comprar ropa, calzado o accesorios, más de la mitad dispositivos electrónicos y un 27 % en belleza.

Los productos básicos del día son los favoritos en estos 11 días de ofertas con un 58 % prefiriendo productos básicos de despensa, frescos y refrigerados con un 49 %, limpieza y hogar con un 31 % y aperitivos y bebidas con el 36 %.

Y ahora con la posibilidad de utilizar Rufus, el asistente de compras virtual impulsado por inteligencia artificial generativa para recomendaciones personalizadas, sugerencias de ofertas o con resúmenes de las opiniones de los usuarios en los productos.