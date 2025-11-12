Ya no necesitas usar Windows 11 para jugar: la Steam Machine es oficial, una consola con lo mejor de los ordenadores

Desde los tiempos de Doom, si queríamos jugar en un ordenador, teníamos que hacerlo en un sistema operativo de Microsoft; desde MS/DOS hasta Windows 11, el dominio de la compañía en el sector de los juegos de ordenador es innegable.

Pero eso está cambiando. Y no hablamos del enésimo intento fallido de Apple de atraer a jugadores y desarrolladores. Tampoco estamos hablando de la cantidad de jugadores que han dado el salto a plataformas móviles.

Hablamos de un nuevo rival, que ha decidido convertirse en algo más que una tienda de juegos: Steam. Con el lanzamiento de SteamOS y la consola portátil Steam Deck, Valve puso las bases de una plataforma que hoy se ha expandido.

Hoy, Valve ha confirmado el próximo lanzamiento de tres nuevos productos de 'hardware', aunque el que tiene más potencial de suponer una revolución es, sin duda alguna, la Steam Machine.

La Steam Machine es básicamente una Steam Deck en formato de escritorio: una consola que en realidad es un ordenador de sobremesa, con todo el potencial que ello implica: ofrece una experiencia simplificada, pero increíblemente personalizable y compatible con la mayoría de los videojuegos disponibles para PC.

Curiosamente, no estamos ante un rival de la Xbox Series X o de la PlayStation 5, ni en filosofía ni en potencia. De hecho, se trata de un equipo relativamente pequeño, del tamaño "de una caja de pañuelos" según Valve y que por lo tanto, podemos meter en cualquier sitio.

El motivo de este reducido tamaño está en el uso de componentes más propios de un sistema portátil, pero potenciados para aprovechar el hecho de que este dispositivo siempre estará conectado a un enchufe.

De hecho, Valve afirma que la Steam Machine es "seis veces más potente que la Steam Deck", por lo que la inmensa mayoría de los títulos actuales debería funcionar sin problemas en esta máquina.

El procesador de la Steam Machine es una versión exclusiva de los Ryzen de AMD, basado en la arquitectura Zen 4 con seis núcleos y 12 hilos, con una frecuencia máxima de 4,8 GHz y un TDP de apenas 30 W para un consumo muy reducido.

Steam Machine Valve El Androide Libre

Al igual que en un procesador para portátiles, el procesador tiene una GPU integrada, basada en la arquitectura RDNA3 con 28 CUs y una frecuencia máxima sostenida de 2,45 GHz y un TDP máximo de 110W. Esta gráfica soporta juegos a resolución 4K y hasta 60 fps gracias al uso de tecnologías como FSR, además de soportar ray-tracing y otras tecnologías recientes de gráficos.

El sistema viene con 16 GB de memoria RAM DDR5, pero un detalle muy interesante es que la memoria no es compartida entre la CPU y la GPU como es lo habitual; la gráfica tiene su propia memoria GDDR6 de 8 GB.

Steam Machine Valve El Androide Libre

La Steam Machine estará disponible en dos versiones, de 512 GB y 2 TB de almacenamiento, y ofrecerá una variedad de puertos como DisplayPort, HDMI, Ethernet, y USB-C y USB-A, además de WiFi 6E para conectividad inalámbrica.

Hablando de conectividad inalámbrica, cuenta con una radio de 2,4 GHz integrada que permite la conexión sin latencia con otra gran novedad presentada hoy, el nuevo Steam Controller.

El Steam Controller original fue tal vez uno de los mandos de control más incomprendidos, al ofrecer dos grandes zonas táctiles como las de un touchpad de portátil en vez de dos palancas de acción. El diseño del nuevo modelo es más tradicional, añadiendo las zonas táctiles en la zona inferior.

Steam Controller Valve El Androide Libre

Por supuesto, el aspecto más importante de la Steam Machine es que no usa Windows 11, a diferencia de la inmensa mayoría de ordenadores gaming. En vez de eso, viene con Steam OS preinstalado, un sistema basado en Linux desarrollado por la propia Valve y que ya es usado en la Steam Deck y otros dispositivos.

La clave del éxito de la Steam Deck, y del que la Steam Machine también se aprovecha, se encuentra en Proton, una capa de compatibilidad que permite ejecutar juegos de Windows sin necesidad de tener instalado el sistema de Microsoft.

Aunque no todos los juegos son compatibles, Valve ha conseguido que casi 20.000 títulos disponibles en Steam ya lo sean, y la cifra sigue creciendo cada mes.

La Steam Machine se pondrá a la venta en primavera de 2026, con un precio aún por confirmar; Valve ha reconocido que el precio final dependerá del coste de componentes clave como la memoria, que se ha disparado por la alta demanda en los últimos meses.