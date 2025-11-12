Adiós a las pantallas táctiles para todo en los coches: las reglas de Euro NCAP 2026 son oficiales y obligan a cambios

En menos de dos meses, muchos fabricantes de coches que quieran obtener una buena puntuación en las pruebas del Euro NCAP tendrán que modificar el interior de sus vehículos para dejar de depender tanto de las pantallas táctiles.

El nuevo protocolo de pruebas de Euro NCAP entra en vigor el 1 de enero de 2026, y supone un mejor uso de las nuevas tecnologías para mejorar la seguridad vial, pero controlando los excesos que los fabricantes han adoptado en los últimos años.

La organización ya avisó a principios del 2024 de que se había dado cuenta de que los fabricantes estaban obligando a usar las pantallas táctiles para todas las funciones del vehículo, más allá de simplemente servir como una manera de usar Android Auto.

Por lo tanto, una de las grandes novedades de las nuevas reglas de Euro NCAP para el 2026 se encuentra en que los controles esenciales ahora deberán ser botones o palancas físicas, y no pueden ser accesibles únicamente mediante pantallas táctiles.

En concreto, cuando hablamos de "controles esenciales" nos referimos al claxon, los intermitentes, las luces de emergencia, los limpiaparabrisas, y el sistema de llamada de emergencia.

Aunque en muchos coches estos controles siguen siendo físicos, en los últimos años cada vez más fabricantes los han integrado en el sistema de la pantalla táctil para ahorrar costes de producción.

Android Auto en una pantalla de coche

Los nuevos protocolos de Euro NCAP valorarán negativamente el uso excesivo de pantallas táctiles para funciones básicas, y que requieran que el conductor aparte la vista de la carretera. De esta manera, la organización responde a algunas de las críticas que la industria ha recibido con la popularización de las pantallas.

Hay que aclarar que esto no significa que los controles táctiles vayan a desaparecer; las reglas sólo indican que esos controles esenciales deben tener versiones físicas, pero las versiones digitales pueden seguir estando disponibles.

Pero no es sólo una cuestión de controles digitales contra controles físicos. Las pantallas también pueden distraer en el coche sólo con cumplir funciones básicas, si no están bien instaladas.

Por eso, las nuevas reglas de Euro NCAP advierten que la "información crítica" para conducir el vehículo siempre debe estar bien a la vista y en el ángulo óptimo para que el conductor no tenga que desviar la mirada.

Entre los datos que siempre deberían estar bien visibles se encuentran la velocidad, las luces y los sistemas de asistencia activos.

Interior de un Tesla Tesla El Androide Libre

De esta manera, el Euro NCAP responde a la moda de poner una única pantalla en el centro del salpicadero, que aloja tanto el sistema de infoentretenimiento como la información básica de conducción, y que puede obligar a desviar la mirada hacia la derecha para leerla.

Todo esto no significa que Euro NCAP esté en contra de las nuevas tecnologías, más bien al contrario. Y es que las nuevas reglas también abrazan completamente los nuevos sistemas de monitoreo del conductor, cuya puntuación aumenta de 2 puntos en el protocolo actual, a nada menos que 25 puntos en el 2026.

Los sistemas de monitoreo deberán detectar posibles distracciones del conductor, además de signos de somnolencia para avisar de que necesita un descanso. Incluso se plantea que estos sistemas puedan detectar el consumo de alcohol o de drogas mediante el análisis del comportamiento, movimiento ocular y reacción.

Por último, se amplían los escenarios de pruebas de sistemas de seguridad activa y pasiva (ADAS), incluyendo casos con motociclistas y cruces, y se suben las velocidades de ensayo en funciones como el mantenimiento de carril.

Euro NCAP es un programa no gubernamental de participación voluntaria; los fabricantes no están obligados a pasar sus pruebas para vender coches en España y otros países de la Unión Europea.

Así que, en teoría, las marcas pueden simplemente ignorar estas reglas y seguir vendiendo coches que dependen de una gran pantalla táctil para todo. Sin embargo, las cinco estrellas Euro NCAP siempre han sido un aspecto muy valioso para los conductores europeos, y las marcas suelen usarlas en sus campañas de marketing, lo que las puede obligar a asumir las nuevas reglas.