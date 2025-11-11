Google Fotos cambia para siempre con Nano Banana: así vas a editar tus fotografías con la magia de la IA de Google

Tras integrar un nuevo diseño en Google Fotos el verano pasado, ahora el gigante tecnológico lanza una gran actualización que trae consigo a Nano Banana, "Ask Photos", "Ayúdame a editar en iOS" y mucho más.

El gancho de esta actualización es la integración total de Nano Banana en Google Fotos para retocar fotografías como nunca antes hubiéramos pensado.

Se pueden lograr todo tipo de transformaciones al abrir una foto, pulsar en "Ayúdame a editar" y describir el nuevo estilo que queremos ver en la imagen.

Las posibilidades son infinitas como lo ha sido Nano Banana en estos meses atrás que ha transformado cómo editamos imágenes, ya sea para hacer que una foto se convierta en un retrato renacentista como si queremos quitar las gafas a un amigo.

Al igual que con las nuevas plantillas IA y la nueva pestaña "Crea con IA" en la parte inferior de Google Fotos que facilitará aplicar efectos rápidos a nuestras fotos.

Nano Banana en Google Fotos Google

Algunos ejemplos son "ponle en una sesión de fotos de alta costura", "crea una foto de retrato profesional" o "ponle en una tarjeta de felicitación navideña". Se despliega primero en Android en Estados Unidos e India la próxima semana.

En iOS llega la posibilidad de editar fotos a través de texto o la voz. Se ha rediseñado el editor de fotos en iOS para que se puedan editar con gestos, un toque rápido o usando el lenguaje natural.

Las ediciones con IA de Google Fotos al combinar dos Google

Y si Nano Banana es una de las protagonistas del gran cambio de Google Fotos, también lo es "Ask Photos" que se hace disponible en más de 100 países y 17 idiomas.

Es una gran herramienta para buscar fotos específicas de la galería que tengamos en Google Fotos. De nuevo el lenguaje natural se utiliza para definir una búsqueda concreta.

Se suma a "Ask Photos" otro botón de increíble ayuda: "Ask". Lo que hace es que, mientras vemos una imagen, podamos iniciar una conversación para recibir respuestas, descubrir momentos similares o describir los cambios que se quieren aplicar a la fotografía.

"Ask" se despliega en Android e iOS hoy mismo, según dice Google desde su blog, aunque de momento se queda en Estados Unidos, sin saber cuándo llegará a España.

"Ask Photos" de Google Fotos Google

Una gran actualización que cambia completamente Google Fotos con funciones de IA basadas en lenguaje natural y la edición de imágenes magnífica de Nano Banana.

Que ha logrado incluso que Adobe la adopte totalmente en su nuevo Firefly para editar las imágenes generadas con IA o que se puedan aplicar cambios desde Photoshop.