Android Auto cambia para siempre con Gemini: se inicia el despliegue en España de la conversación natural con IA

Tras saber que algunos fabricantes quieren retirar Android Auto en beneficio de Android Automotive plenamente integrado en el sistema de infoentretenimiento del vehículo, ahora se despliega Gemini en España.

Después de una larga espera, y de conocer los beneficios que da al conductor gracias a la conversación natural de la IA, Gemini está alcanzando a multitud de usuarios en sus vehículos.

En las últimas 24 horas, usuarios en Italia, Alemania y España se han encontrado con el botón de Gemini ubicado en la pantalla de su coche, aunque llega primeramente a los usuarios de la beta.

Un usuario menciona que apareció con la versión de Android Auto 15.6, al igual que 9to5Google ya tiene esta versión en su Pixel 10 Pro XL conectado a distintos vehículos.

En el Galaxy Z Fold 7 con Android 15.7 también aparece, así que el despliegue no está vinculado a la versión y sí a una actualización general desde el lado del servidor.

Así es Gemini en Android Auto

Gemini en Android Auto sustituye completamente a Google Assistant con el nuevo asistente de voz con el lenguaje natural, al igual que está vinculado con las extensiones y apps conectadas como Google Home, Keep y Maps.

Retiene el soporte a "Hey Google" para activar a Gemini y se puede acceder a Gemini Live con el comando "vamos a hablar" ("let's talk live").

Gemini en Android Auto

Otro de los importantes cambios es la sustitución del widget de medios por widget Live, centrado justamente en la experiencia de conversación natural de Gemini Live.

Google dice que Gemini en Android Auto será capaz de traducir mensajes de texto automáticamente, tanto los de entrada como los salientes.

Gemini en Android Auto 9to5Google

Y una de las funciones que se pierden, en la transición de Assistant a Gemini, es la posibilidad de usar apodos para los contactos.

Hay más. Los nuevos ajustes de Gemini permiten activar "Interrumpir respuestas Live" y "Compartir ubicación precisa", ambas habilitadas por defecto.

Lo peculiar de este nuevo despliegue es que se hace tras la actualización de Gemini en Google Maps de ayer para usar la voz mientras se conduce, y de nuevo como protagonista el lenguaje natural de la IA de Google.

No queda claro si es un despliegue general para todos los usuarios de Android Auto o solo para aquellos en el programa beta, pero ya está aquí una de las integraciones más importantes por parte de Google.

Una que ha generado que tanto General Motors como Mercedes ya la estén integrando plenamente en sus vehículos para buscar el mejor restaurante italiano de la zona o la gasolinera más barata para repostar el vehículo.