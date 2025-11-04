El plegable triple de Samsung puede llegar a España: más detalles del smartphone más revolucionario de la marca

El primer plegable triple de Samsung por fin ha hecho acto de presencia, en el APEC Summit celebrado la semana pasada en Corea del Sur; sin embargo, aún quedan muchos misterios por resolver de este dispositivo.

Lejos de organizar un gran evento de presentación para su nuevo dispositivo, la presencia de Samsung en el APEC fue relativamente pequeña, con la compañía optando por dejar el protagonismo a los líderes internacionales que acudieron.

Por eso, realmente no sabemos mucho más sobre el Galaxy Z TriFold de lo que sabíamos antes; aunque poco a poco se van desvelando más detalles. Por ejemplo, la última filtración revela que el dispositivo finalmente podría ser lanzado en España y el resto de Europa.

Y es que, como han descubierto en SamMobile, el Galaxy Z TriFold ya ha sido registrado ante Bluetooth SIG, la organización responsable del estándar Bluetooth, en nada menos que cuatro versiones diferentes.

En concreto, Samsung ha registrado los números de modelo SM-D6390, SM-D639U, SM-D639U1, SM-D639N y SM-D639B. Como todos empiezan por "SM-D639", podemos llegar a la conclusión de que son versiones diferentes del mismo dispositivo, con pequeñas diferencias de hardware para cada región.

Samsung Galaxy Z TriFold durante el APEC Summit 2025 Subunews El Androide Libre

En concreto, las dos primeras variantes serían las ya conocidas, las que están dirigidas al mercado chino y coreano; los primeros rumores ya apuntaban a un lanzamiento muy limitado del Galaxy Z TriFold, primero en su país natal y en China.

Lo interesante llega con las otras tres versiones del Galaxy Z TriFold, algo que nadie se esperaba. Para empezar, las versiones SM-D639U1 y SM-D639N estarían dirigidas a los Estados Unidos, una versión libre y otra para los operadores.

Por último, el modelo SM-D639B sería la versión internacional del Galaxy Z TriFold, y la que podría llegar a España si finalmente Samsung decide expandir el lanzamiento a todo el mundo. Sin embargo, eso no está asegurado.

Samsung Galaxy Z TriFold en el APEC Summit 2025 Subunews El Androide Libre

Las filtraciones afirman que, además de China y los Estados Unidos, Samsung planea lanzar el Galaxy Z TriFold en los Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos; de ahí la necesidad de crear una versión "internacional".

Sin embargo, la posibilidad de que Samsung finalmente decida lanzar el TriFold en todo el mundo está ahí, por ejemplo, en la primera mitad del 2026, algo que sería mucho más fácil si ya tiene un modelo internacional preparado para todas las redes.

Mientras tanto, nos tenemos que conformar con las nuevas imágenes y vídeos del Galaxy Z TriFold que han aparecido en Internet tras el APEC. Algunos medios coreanos han tenido la oportunidad de ver el dispositivo más de cerca, mostrando mejor el diseño.

Tal y como se esperaba, el Galaxy Z TriFold tiene un diseño inspirado en el Galaxy Z Fold 7, aunque más grueso cuando está cerrado para alojar la mayor pantalla interna de 10 pulgadas.