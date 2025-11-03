Este nuevo móvil replica el icónico Xperia Play con un mando oculto: tras deslizarlo se convierte en una consola

Ayaneo lanzó este verano pasado la primera consola Android con dos pantallas y ahora ha publicado un vídeo de su "Xperia Play" en un móvil Android.

Xperia Play de Sony en el año 2000 se convirtió en uno de los móviles más icónicos al guardar en su interior un mando de control físico que se podía deslizar para transformarlo en una consola.

Ese factor de forma se traslada al primer móvil gaming de Ayaneo y así se suma a esa vertiente de Android de pequeñas consolas portátiles que ofrecen gran rendimiento.

Caracterizadas por sus baterías de mayor capacidad, pantallas con tasas de refresco más rápidas y un pad o mando de control, la propuesta de Ayaneo recupera un factor de forma olvidado en el tiempo.

Ha publicado en su canal de YouTube que su "primer teléfono móvil" llegará bien pronto. El dispositivo se ha anticipado como "cuando el móvil se encuentra con el alma de una consola portátil".

Ayaneo Phone Android Central

De hecho, aparece la marca Ayaneo Remake, lo que incita a una propuesta de remakes de juegos clásicos retro que llegarían a este móvil.

En el vídeo publicado, Ayaneo ha ocultado el factor de forma y solo deja ver los botones físicos que se atribuyen a su experiencia de mando de control.

Edición Sony Ericsson Xperia Play

A principios de este año, según Android Central, Ayaneo dejó caer una referencia directa a su factor de forma al decir "la magia yace en el deslizamiento".

Se pueden ver dos imágenes de Ayaneo que dibujan el concepto de móvil deslizante en una ilustración, en la que el lateral izquierdo asoma lo que sería su mando de control físico imitando al icónico Xperia Play.

Sobre su lanzamiento, según 9to5Google, se desconoce cuándo tiene planeado lanzar su AYANEO Phone.

El Xperia Play fue un móvil que, mientras permitía la experiencia de llamar y más, se diseñó para el gaming como una consola portátil de videojuegos.

Al girar el móvil de lado y deslizar la pantalla hacia arriba se revelaba un mando integrado, que no distaba mucho de lo que fue la PSP Go, una de las consolas portátiles de Sony.

El Xperia Play fue lanzado en 2011 y la PSP Go alcanzó el mercado internacional justamente dos años antes, en 2009. Y ahora, cuando estamos casi cruzando la mitad de la década, sería la llegada de este móvil sorprendente.

Es un gran momento ante el auge de este tipo de dispositivos que son usados por millones de jugadores en todo el planeta y cuando justo Google Play recibió una gran actualización dedicada a los gamers.

Un dato para poner en perspectiva, según IGN y datos de ESA, en 2024 una tercera parte de los gamers en Estados Unidos usan solo el móvil, cuando años atrás no pasaban del 12 %.