Sora, la red social de vídeos con IA de OpenAI, se actualiza: convierte tu mascota o un objeto en un personaje animado

Hace una semana Sora anunció que la versión de Android llegaría pronto y varias novedades entre las que se incluían los cameos de personajes. Ya están disponibles.

La red social de OpenAI ya permite convertir nuestra mascota o cualquier objeto en un avatar reutilizable para generar vídeos con inteligencia artificial.

Los 'cameos de personajes' son una de las novedades que se han añadido al generador de vídeo Sora, aparte de la posibilidad de unir clips y las tablas de líderes.

Estas enseñan cuáles son los vídeos y cameos más populares en la red social, y unir clips permite la creación de vídeos más largos.

Hasta ahora, la única forma de crear un cameo era usando el de otro o creando nosotros mismos el propio de nuestra persona: se siguen las indicaciones de Sora para grabar un vídeo selfie, y listos.

Personaje ficticio creado con Sora Sora

La gran diferencia ahora es que podemos tomar desde una taza de café a un lápiz o a nuestra mascota o cualquier juguete de nuestro hijo para darle vida en una animación creada por Sora.

Sora, según The Verge, lanza esta novedad con una serie de personajes listos para que cualquier usuario pueda añadirlos a sus vídeos.

Se pueden elegir a Frankenstein, Drácula, Jack O Lantern, Witch y Ghost en un día tan especial como es hoy mismo al ser Halloween.

OpenAI, en las notas de Sora, dice: "Úsalo en tus vídeos, compártelo con seguidores mutuos o ábrelo a cualquiera. Dale un nombre e identificador, y etiquétalo siempre que quieras que aparezca en un vídeo".

Se genera algo de incertidumbre ética/legal sobre una afirmación hecha por OpenAI: que los cameos de personajes permiten crear una "personalidad original" desde cero generada por Sora.

Lo que no queda claro es si esta función aceptará personas de ficción generadas con otras herramientas de IA (como Midjourney o DALL-E), ni lo fotorrealistas que se les permite ser.

No ha explicado cómo se podrá distinguir a las personas generadas por IA de las personas reales. Lo que contribuiría a la creación de vídeos fake de personas reales.

Sora ya está disponible en Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea, y en estos días permite el registro sin código de invitación durante tiempo limitado.

Créditos extra de Sora por 4 dólares

Después del gran acuerdo con PayPal, que traerá los pagos a la app ChatGPT, como una nueva y sugerente vía de ingresos a OpenAI, Sora ha comenzado con la venta de créditos extra.

La generación de 10 vídeos extra tiene un precio de 4 dólares en la App Store de Apple. Actualmente ofrece un límite de 30 generaciones de vídeos por día.

we are launching the ability to buy extra gens in sora today. we are doing this for two main reasons:



first, we have been quite amazed by how much our power users want to use sora, and the economics are currently completely unsustainable. we thought 30 free gens/day would be… — Bill Peebles (@billpeeb) October 30, 2025

Este límite se irá reduciendo según OpenAI comience a monetizar su red social. Bill Peebles, quién dirige Sora, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) los cambios.

Dice: "Eventualmente necesitaremos reducir el número de generaciones gratuitas para acomodar el crecimiento (de otra manera, no tendríamos suficientes GPUs para hacerlo), pero seremos claros cuando ocurra".

Habrá otra vía de ingresos bien suculenta para las arcas de OpenAI, según los planes confirmados por Peebles: se permitirán licencias sobre el uso de material protegido por derechos de autor.

Aquí entrarían obras de arte, personajes o representaciones, y abriría una nueva dimensión a Sora al poder utilizar cameos de algunos de los personajes ficticios más queridos por los usuarios.

Peebles no ha dado nombres de posibles personajes, pero ¿por qué no, algunos de los más populares de Nintendo o de cualquier otro videojuego, serie o película?