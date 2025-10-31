Microsoft la lía con la última actualización de Windows 11: este fallo puede hacer que tu ordenador vaya más lento

Ayer mismo hablábamos de cómo la última actualización de Windows 11 puede cambiar completamente la manera en la que usamos el ordenador, gracias al primer gran rediseño del menú inicio desde el lanzamiento del nuevo sistema.

Lamentablemente, esa misma actualización viene con otra 'novedad' bajo el brazo, y esta parece salida de una pesadilla de Halloween: es un bug que puede hacer que nuestro ordenador vaya más lento, sólo por usar una función básica del sistema.

En concreto, estamos hablando de la actualización KB5067036 que ha llegado a todos los usuarios a lo largo de los últimos días y que va a seguir expandiéndose poco a poco a todos los ordenadores; pero si ya la has instalado, hay algo que debes tener en cuenta.

Y es que el bug afecta al Administrador de tareas, ese programa imprescindible que nos permite comprobar los programas que están abiertos y cerrarlos si están provocando problemas; irónicamente, el que está dando problemas ahora es el propio Administrador de tareas.

Como reportan en Windows Latest, el problema es que el Administrador de tareas no se cierra correctamente cuando pulsamos el botón "X" de la ventana; aunque el programa desaparece, en realidad se está ejecutando en segundo plano.

Ahora llega lo extraño: Windows no sabe que el Administrador de tareas no se ha cerrado correctamente, así que si lo volvemos a abrir, creará una nueva instancia del programa, con su propio proceso.

Es fácil ver cómo esto puede afectar al funcionamiento del sistema. Cada vez que abrimos y cerramos el Administrador de tareas, estamos creando una nueva copia que consume recursos y queda funcionando en segundo plano.

En situaciones en las que estamos gestionando nuestro ordenador o queremos saber por qué va lento, es fácil abrir el Administrador de tareas en varias ocasiones; pero al hacerlo, estaremos empeorando la situación, manteniendo varias copias en funcionamiento a la vez.

Watch how Task Manager duplicates itself every time I close it in Windows 11 after recent updates. https://t.co/FigtYgo9MU pic.twitter.com/k74fL0l1my — Windows Latest (@WindowsLatest) October 30, 2025

Todo indica que este bug ha aparecido por culpa de la última actualización de Windows 11, ya que incluye un parche que afecta al Administrador de tareas; según Microsoft, el parche soluciona otro bug que hacía que los programas no se agrupen correctamente y muestren un uso de procesador "confuso".

Aunque la compañía no lo ha confirmado, es posible que al solucionar este problema, los ingenieros de Microsoft hayan creado otro diferente sin darse cuenta; sin embargo, Microsoft aún no ha confirmado la existencia de este bug, por lo que tampoco ha aclarado cuándo podrá solucionarlo.

Afortunadamente, existe un truco para solucionar este problema si nos lo encontramos: las copias del Administrador de tareas aparecen como programas, así que podemos seleccionarlos y pulsar en "Finalizar tarea".

Claro, que este truco sigue dejando una copia del Administrador cuando la cerremos; por eso, mucha gente prefiere usar la línea de comandos para cerrar el Administrador de tareas en vez del botón X en la ventana.

Para ello, debemos abrir el Símbolo de sistema buscándolo en el menú inicio, y en la línea de comandos que se abre, introducir el siguiente comando y pulsar la tecla Intro:

taskkill /im taskmgr.exe /f