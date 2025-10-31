Google actualiza los Pixel en España con una actualización de última hora centrada en mejorar el rendimiento

Después de Android 16 QPR2 Beta, para ir limando las asperezas de la gran actualización que llegará en diciembre, Google ha actualizado los Pixel en España.

Esta actualización está llegando ya a España a móviles como el Pixel 9 Pro XL, que pueden ir descargándola para apuntalar el rendimiento para su uso en los próximos días.

Una actualización centrada en mejoras del rendimiento de los móviles de Google tras la primera que llegó a principio de este mes con los parches de seguridad.

Empiezan a recibirla la serie Pixel 7, 8 , 9 y 10 y conocemos los detalles gracias a la operadora estadounidense Verizon, ya que de momento Google no ha publicado las notas.

Desde la web de Verizon se puede leer que "la actualización ofrece mejoras de rendimiento al dispositivo". No hay nada más, ni nuevas funciones ni la posibilidad de que sepamos las correcciones hechas.

Imagen de la actualización en un Pixel 9 Pro XL Manuel Fernández

Para eso habrá que esperar a que el gigante tecnológico publique las notas de actualización, como suele hacer cada mes que actualiza sus móviles.

Y aunque la información, según Android Headlines, aparezca desde Verizon, la actualización ya está disponible en España.

En uno de nuestros móviles, el Pixel 9 Pro XL ya está descargándose como prueban las capturas que acompañan este artículo sobre la actualización.

Una actualización importante para el rendimiento, pero que no ocupa más de 30 MB en el móvil, así que podría ser alguna corrección que otra destinada a resolver alguna incidencia que ocurre en segundo plano.

Que Google actualice justamente hoy, 31 de octubre, sus móviles, a no ser que lo haya hecho porque ha encontrado una corrección importante para la estabilidad, significa que habrá que esperar un poco más para la que toque en noviembre.

En diciembre sí nos espera una bien importante con novedades como los widgets en la pantalla de bloqueo, la posibilidad de desactivar el desenfoque de fondo de pantalla o que el reloj se agite al pulsarlo.

Pero hay más, el selector de fotos ahora cuenta con un control deslizante de fechas y da soporte a la búsqueda por voz.

Habrá otra gran tanda de cambios menores que afectan a la experiencia de uso diario de los Pixel, y que tienen que ver más con la propia interfaz o esas mejoras QoL (Quality of Life).

En diciembre también se esperan correcciones a varios bugs que mejorarán el rendimiento de nuevo y conseguirán que la experiencia sea mejor.