Canva va a por Photoshop al lanzar gratis la mejor alternativa a la app de Adobe con Sistema Operativo Creativo

Después de la adquisición de Leonardo AI, para no quedarse atrás en la generación de imágenes con IA, hace unas horas Canva ha anunciado su Sistema Operativo Creativo.

Es una suite de funciones de inteligencia artificial a la que Canva ha denominado como "la mayor evolución de su producto hasta la fecha".

Entre todas sus novedades aparece el nuevo Affinity by Canva que pasa a ser gratuito con una cuenta y aúna Photo, Designer y Publisher en una única app.

Canva adquirió en 2024 la suite de programas de edición de Affinity, que se diferenciaron por ofrecer una alternativa real a Photoshop, Illustrator e InDesign.

Ahora, los tres en un solo programa para ofrecer su experiencia de edición y con el extra de acceder a funciones de IA generativa, aunque estas a través de la suscripción de Canva.

El pago de la suscripción en Affinity by Canva supone el acceso a Relleno Generativo, Expande & Edita, y eliminar el fondo.

Es una propuesta interesante como alternativa a los programas de Adobe, ya que ofrecen una experiencia en edición con IA básica para sumar más valor a toda la suite.

Las versiones antiguas de las tres apps de Affinity se mantendrán activas en los servidores, al igual que las descargas de las versiones v1 y v2 para que los usuarios que las compraron puedan seguir usándolas.

Estos usuarios podrán vincular su cuenta de Serif Affinity a la de Canva para acceder a las antiguas descargas, aunque las versiones antiguas no serán actualizadas.

Un movimiento que está ocasionando el desagrado en los usuarios acérrimos de las versiones anteriores a Affinity by Canva, ya que de alguna forma, si no dan el salto a la nueva, en unos años encontrarán que sus programas no funcionen en versiones futuras de Windows y macOS.

El Sistema Operativo Creativo

La Suite Visual más potente lanzada por Canva está compuesta por un gran número de novedades y, aparte de Affinity by Canva, se incluye nueva herramienta de edición de vídeo, generador de emails y Canva Sheets.

Con más de 240 millones de diseños producidos en España en el último año, toda esta ristra de novedades impulsará la creación desde Canva: