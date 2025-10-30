Windows 11 cambia para siempre: el nuevo menú inicio con la nueva vista de apps llega a todos los ordenadores

Octubre ha sido un mes algo ajetreado para Microsoft en lo que respecta a actualizaciones de Windows 11; el anuncio de Windows 11 25H2 vino acompañado por varias funciones basadas en inteligencia artificial, pero también de un grave bug que podía bloquear el acceso al ordenador.

Afortunadamente, la actualización KB5067036 que ya está llegando a todos los usuarios promete ser menos polémica y más útil, con la llegada del anticipado nuevo menú inicio de Windows 11.

Tal y como ya adelantó Microsoft hace unos meses, este se trata del primer rediseño completo del menú inicio desde el lanzamiento de Windows 11; aunque lejos de reinventar la rueda, la compañía ha optado por evolucionar el diseño actual.

De entrada, la diferencia más notable en el nuevo menú inicio tiene que ver con el aprovechamiento del espacio disponible gracias a la eliminación de una de las partes más polémicas: la zona de recomendaciones.

Windows 11 introdujo una sección en el menú inicio de "Recomendaciones", que en teoría usaba algoritmos de recomendación para mostrar documentos y aplicaciones que nos podrían resultar útiles en cada momento.

Pero la utilidad de esta sección estuvo en duda desde el primer momento, especialmente porque ese espacio se podría haber usado para otras cosas; y ahora, Microsoft ha dado la razón a los críticos.

Nuevo menú inicio de Windows 11 con la vista de apps en Categorías Microsoft El Androide Libre

El nuevo menú inicio desactiva por defecto la sección de Recomendaciones y la sustituye por una nueva lista de aplicaciones instaladas en el ordenador, que se puede configurar con dos vistas diferentes.

La vista de Categorías es capaz de ordenar los programas de manera automática dependiendo de su funcionalidad, como juegos, productividad, entretenimiento, social, y creatividad.

Por ejemplo, Windows 11 automáticamente meterá programas como Outlook y el Explorador de Archivos en "Productividad", apps multimedia como Netflix, TikTok o el reproductor de vídeos en "Entretenimiento" y las apps de WhatsApp e Instagram en "Social".

Un detalle importante es que Microsoft no usa inteligencia artificial para meter cada app en una categoría; su solución es más de "baja tecnología", un simple archivo de texto que incluye una lista de apps y sus categorías preferidas. Si la app no se encuentra en la lista, se categoriza como "Otra".

Las vistas en Categoría y de Cuadrícula del nuevo menú inicio de Windows 11 Microsoft El Androide Libre

Si no nos gusta esta idea, siempre podemos mostrar los programas en orden alfabético, así como en la vista ordenada por cuadrícula que hasta ahora estaba oculta tras el botón "Todos" en el menú inicio.

La sección de Recomendaciones del menú inicio no ha desaparecido, ni mucho menos; podemos volver a activarla si la queremos, y además, ahora también está disponible en el Explorador de Archivos, donde ahora tenemos la opción de que el programa nos muestre archivos que nos podrían interesar, ya sea porque los hemos descargado recientemente o porque los solemos usar.

El nuevo menú inicio de Windows 11 incluye un botón en la esquina superior derecha que permite acceder a nuestro smartphone Android directamente desde el ordenador, si lo hemos conectado usando la función Enlace Móvil.

En ese caso, al pulsar el botón se abrirá una nueva sección a la derecha del menú inicio, donde, además de información sobre nuestro smartphone como el nivel de batería, encontraremos acceso a funciones como los mensajes, las llamadas y las fotos almacenadas en el dispositivo, y las últimas notificaciones de nuestras apps.