Es oficial, los Galaxy S26 van a ser una revolución: Samsung confirma nuevos chips y por fin, nuevas y mejoradas cámaras

Samsung acaba de confirmar algunas de las últimas filtraciones publicadas sobre los próximos Galaxy S26, en un movimiento que puede parecer sorprendente, pero que tiene mucho sentido: la compañía quiere acabar con la confusión que existe en redes sociales.

Y es que las filtraciones de los Galaxy S26 están siendo de las más caóticas que recordamos, como si Samsung hubiera cambiado de planes a lo largo del año; algo que no ha confirmado, pero que parece cada vez más evidente.

Ahora, y con motivo de la conferencia de resultados del tercer trimestre del 2025, el vicepresidente de la división móvil de Samsung, Daniel Araujo, ha aclarado algunas de estas informaciones, posiblemente en un intento de calmar a los inversores.

Araujo afirmó que Samsung prepara varios desarrollos muy emocionantes con los Galaxy S26, e hizo mención expresa a dos componentes muy importantes: el procesador y las cámaras, que recibirán importantes novedades en los nuevos modelos.

Para empezar, en Samsung creen que el Galaxy S26 "revolucionará la experiencia de usuario con inteligencia artificial de próxima generación", confirmando la apuesta continua de la compañía por esta tecnología; recordemos que Samsung fue pionera en incluir la IA de Google en sus móviles, antes incluso que los Pixel.

Para mejorar la experiencia con IA, los Galaxy S26 usarán un "chipset de segunda generación" fabricado por la propia Samsung, con "un rendimiento más fuerte".

Aunque Araujo no lo nombra de manera expresa, estas declaraciones confirman que Samsung usará su nuevo procesador, el Exynos 2600, en los próximos Galaxy S26; inicialmente, se rumoreó que la compañía iba a volver a depender de Qualcomm con unas versiones especiales de los nuevos Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Montaje del futuro procesador de Samsung, el Exynos 2600 El Androide Libre

Sin embargo, las últimas pruebas realizadas con el Exynos 2600 lo ponen a la altura, e incluso superando, al procesador de Qualcomm; aunque los resultados finales pueden ser diferentes dependiendo de muchos aspectos, son cifras que provocan optimismo.

Lo que Samsung no ha confirmado es si usará el Exynos 2600, su primer chip fabricado en 2 nm, de manera exclusiva en los Galaxy S26, o si por el contrario estará presente únicamente en algunos modelos o países como ha ocurrido en el pasado.

Pero tal vez más importante, Araujo también confirmó que los Galaxy S26 iban a tener nuevos sensores de cámara; aunque esto pueda parecer algo obvio, en realidad inicialmente iban a usar los mismos que los Galaxy S25, que a su vez llevaban siendo usados durante varias generaciones, desde los Galaxy S22.

Samsung Galaxy S25 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esta filtración de las cámaras fue la que provocó más críticas entre los usuarios, y en redes sociales se llegaron a organizar protestas contra Samsung y su división de fotografía por dar prioridad a las marcas rivales, que son las que están recibiendo nuevos sensores como el ISOCELL HP5 de 200 Mpx.

Aunque Samsung no ha confirmado que vaya a usar ese modelo en concreto, al menos sí que ha aclarado que los Galaxy S26 usarán nuevos sensores de cámara; las últimas filtraciones apuntan a que serán estrenados en los Galaxy S26 y Galaxy S26+, con el Galaxy S26 Ultra recibiendo una nueva lente que captura más luz.

Samsung tampoco ha confirmado el gran rumor de que va a retrasar el lanzamiento de los Galaxy S26 hasta el próximo mes de marzo, para poder implementar todos estos cambios que inicialmente no estaban previstos para esta generación.