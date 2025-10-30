Google Maps cambia para siempre con el modo de ahorro de batería que deja la pantalla prácticamente en negro

Después de una de las incorporaciones más inteligentes que ha hecho Google en Google Maps desde hace tiempo, con el nuevo botón que indica el tiempo para volver a casa, ahora prueba el nuevo modo de ahorro de batería.

Un nuevo modo que implica llevar la visualización del mapa a la mínima expresión posible cuando conducimos hacia nuestro destino.

El objetivo de Google sería reducir al máximo el uso de recursos de una experiencia que normalmente consume un gran porcentaje de la batería del móvil.

Android Authority ha descubierto este modo en la última versión beta de Google Maps para Android. Aparecen una serie de líneas de código que ilustran cómo es su funcionamiento al igual que unas ilustraciones.

Se puede leer desde "Modo de ahorro de energía" a "Para ahorrar batería, pulsa el botón de encendido mientras conduces. Solo se mostrará la información clave para los giros".

El modo de ahorro de batería de Google Maps Android Authority

Es un modo independiente del propio sistema de ahorro de batería del móvil, que permitirá a los usuarios activar el ahorro de batería de Maps directamente en la app.

Lo peculiar es que se activa cuando estamos en el modo navegación de Google Maps al pulsar el botón de encendido para dejar la pantalla prácticamente en negro.

Así es el diseño del modo extremo de batería

Se han podido extraer las ilustraciones que acompañarían al anuncio dentro de la app que ilustran bien cómo será la interfaz de este modo.

En la parte superior aparece la tarjeta indicando el siguiente giro con la información de la calle, una línea en blanco con la ruta a seguir y el icono de dirección que nos ubica en el mapa.

Tres capturas del diseño del modo de ahorro de batería de Google Maps Android Authority

Se puede ver que el mapa se tiñe hacia lo monocromo con líneas de un gris oscuro que dibujan el entorno por el que estamos conduciendo con Google Maps.

En la parte inferior se sitúa el tiempo que resta para llegar al destino, la distancia que queda en kilómetros y el tiempo ETA al destino. Y así queda el nuevo modo minimalista de ahorro de energía.

Que ni se pueda leer el nombre de las calles o avenidas seguro que confundirá al usuario, pero este modo sirve para situaciones en las que nos estamos quedando sin batería en el móvil.

Este modo dará soporte a las rutas a pie, con coche y bicicleta, aunque se desconoce si el transporte público estará disponible para replicar la experiencia básica de navegación de Maps.

Se desconoce si Google silenciará la navegación por voz y solo deje la posibilidad de visualizarlo a través del modo de ahorro de batería.

Sí que en una última línea se puede leer que este modo no dará soporte a la vista horizontal cuando esté activo. No sabemos cuándo Google tiene planeado lanzarlo, pero sería una alternativa interesante al mapa que solemos usar, que está repleto de información visual.