Google anuncia 650 millones de usuarios de Gemini tras el éxito de Nano Banana: Gemini 3 llegará a finales de año

Hoy Alphabet ha presentado los resultados financieros del tercer trimestre de 2025 y hay motivo para el entusiasmo. Sundar Pichai, CEO de Google, ha anunciado más de 650 millones de usuarios activos mensuales de Gemini (actualizado hace nada).

En marzo de 2025 Gemini contaba con 350 millones de usuarios activos mensuales y en octubre del año pasado con solo unos meros 90 millones. Ahora las consultas han aumentado en 3 veces desde el segundo trimestre.

El salto ha sido exponencial para acercarse a ChatGPT, que alcanzó hace poco más de 800 millones de usuarios activos semanalmente, a diferencia de Gemini que lo hace en el mes.

Hay otro dato que pone de relieve el resultado de Google: a principios de este año un reporte compartió que el objetivo de Pichai era alcanzar los 500 millones de usuarios a finales de 2025. Objetivo alcanzado.

Sobre todo porque esta cifra no suma otras integraciones de Gemini, al que hemos visto en Google Home y más, y el logro es como una app independiente disponible en Android, iOS y la web.

Datos de algunos de los hitos alcanzados por Google en el último trimestre financiero Google

Aquí hay que aplaudir la labor y el esfuerzo llevado a cabo por Google ante un momento complicado por la expansión de ChatGPT, y que forzó la vuelta de Sergey Brin, en un año en el que ha logrado mover la maquinaria de un gigante tecnológico de inmensas proporciones.

Para nada fácil, y que va en la línea de lo visto estos días atrás con Adobe que, en vez de enfrentarse a la edición de imágenes con IA de Nano Banana, la abrazó para incorporarla directamente en el programa de edición por excelencia, Photoshop.

Gemini 3 para finales de año

Ya en septiembre, Google atribuyó al modelo de edición de imágenes Nano Banana haber traído 23 millones de nuevos usuarios a la app Gemini.

Y otra de las tremendas alegrías para Google es "un cambio demográfico muy importante en la aplicación" y un gran crecimiento en el grupo de edad de 18 a 34 años, sobre todo hacia el público femenino.

Sundar Pichai, según 9to5Google, ha anunciado que Gemini 3 llegará a finales de año como otro de los importantes hitos de Google para acabar de la mejor forma posible este año.

Reportó más de 100 millones de usuarios del Modo IA en julio antes de su despliegue internacional de hace semanas. Actualmente cuenta con 75 millones de usuarios diarios.

El gigante tecnológico ha aportado más datos desde su blog, y ahora cuenta con más de 300 millones de suscripciones lideradas por Google One y YouTube Premium.

Un crecimiento importante desde los 150 millones de Google One en mayo y los 100 millones de YouTube Premium en febrero del año pasado.

Otro de los notables hitos alcanzados por Alphabet es que este trimestre es el primero en el que alcanza los 100.000 millones de dólares en beneficios con unos exactos 102.300 millones de dólares, lo que representa un aumento del 16 % respecto al año anterior.

Crecimiento de dobles cifras para Google Search y otros, la unidad de negocio de anuncios de YouTube, suscripciones, plataformas y dispositivos, y Google Cloud.