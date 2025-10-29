WhatsApp cambia para siempre con los chats de terceros: qué son y cómo enviarás y recibirás mensajes de Telegram y otros

A lo largo de 2024 llegaron varias noticias sobre el gran cambio que ha de dar WhatsApp debido a la regulación de la Ley de Mercados Digitales de la UE que obliga a abrir la app a servicios de mensajería de terceros.

Ahora ha aparecido en la última versión beta de WhatsApp la posibilidad de crear chats de grupos de terceros como parte del desarrollo de una actualización que llegaría próximamente a España.

Los chats de terceros permitirán el envío y recepción de mensajes de personas que usen otros servicios de mensajería distintos a WhatsApp.

El objetivo es crear una experiencia de comunicación segura y unificada entre todos los servicios de mensajería disponibles en Europa.

Los chats de terceros son una denominación a la que tendremos que ir acostumbrándonos cuando se haga disponible la interoperabilidad entre servicios de chat.

Qué es un chat de terceros

Un chat de terceros individual permite la comunicación entre un usuario de WhatsApp y una persona que utiliza otra app de mensajería como Telegram, Signal y otras.

Los chats de terceros ofrecen las funciones básicas de las apps de mensajería: envío de mensajes, fotos, vídeos, mensajes de voz y documentos, notificaciones push, calidad de los medios y alertas en la app.

Imagen de la pantalla para crear un chat individual o de grupo de terceros en WhatsApp WaBetaInfo

De lo que podemos olvidarnos en los chats de terceros son de los stickers, actualizaciones de estado y los mensajes que desaparecen al tiempo.

Las notificaciones de mensajes entrantes se podrán configurar a través de dos modos: una bandeja combinada, en la que entren las de WhatsApp y los de terceros, o una separada.

En la versión beta de WhatsApp para Android 2.25.32.7 se ha descubierto la función de crear chats de grupos de terceros para permitir conversaciones entre una gran multitud de personas.

Para poder crear un chat de grupo de terceros todos los participantes han de tener activado el servicio de interoperabilidad en sus cuentas. Garantiza que todos en el grupo pueden enviarse mensajes de forma segura.

El control granular de privacidad para los chats de terceros de WhatsApp WaBetaInfo

Los chats de grupos de terceros ofrecerán la misma experiencia de los individuales como envío de fotos, mensajes de voz y más.

Y otro de los puntos importantes de este despliegue: podrán añadirnos a estos grupos personas que usen o hayan seleccionado la misma aplicación de mensajería.

Es una medida para evitar el spam e invitaciones indeseadas, al igual que WhatsApp proporcionará los ajustes de privacidad para controlar quiénes nos pueden añadir a los chats de grupo de terceros.

La captura de pantalla de WaBetaInfo permite ver el control granular de privacidad: "Todos", "Mis contactos y personas de las aplicaciones de terceros que los usuarios seleccionen", "Solo mis contactos", "Mis contactos excepto" y "Nadie".

Según WaBetaInfo, se espera que se lance en las próximas semanas una vez que WhatsApp complete las pruebas internas y las optimizaciones finales.