Tu televisor va a cambiar para siempre: Google TV Streamer y otros dispositivos se actualizan con Gemini este invierno

El 1 de octubre se anunció una de las actualizaciones más importantes de Google para el hogar con Gemini como el protagonista. Ahora quiere que lo sea en el Google TV Streamer este mismo invierno.

Si en el hogar, interactuar con la conversación natural hace que todo sea más fácil para encender luces, programar rutinas o subir la temperatura del termostato, en Google TV la experiencia será mejor.

Justo hoy, con el despliegue del previo del asistente de voz para Gemini for Home en Estados Unidos, Google ha compartido que Gemini for Google TV llegará a más dispositivos como el Google TV Streamer.

Listo para ofrecer una "experiencia optimizada para pantallas grandes", el gigante tecnológico ha confirmado que Gemini for Google TV está disponible hoy mismo para los televisores TCL de la serie QM9K.

En septiembre, la compañía estadounidense ya dejó caer que sería a finales de año cuando Gemini alcanzaría Google TV, pero ahora ha concretado la fecha para este mismo invierno.

Nuevo mando del Google TV Streamer Chema Flores El Androide Libre

Google volvió a nombrar el Google TV Streamer con la actualización de Gemini para estas próximas semanas y con la disponibilidad en otros tantos como Walmart on. 4K Pro, los modelos 2025 Hisense U7, U8 y UX y los QM7K 2025, QM7K, QM8K y X11K.

En EL ESPAÑOL - Omicrono se tuvo la oportunidad en el mes de abril de estar presente ante el gran anuncio hecho por TCL sobre la llegada de Gemini este mismo otoño.

Sus televisores son de los primeros con los que se puede interactuar con el lenguaje natural para hacer búsquedas sencillas o complejas en el extenso contenido que ofrecen plataformas como Netflix o HBO Max.

Sobre todo ayuda para buscar algo en concreto, según los filtros que se van dictando con la voz, ya sea una serie de la que conocemos el nombre de la actriz y parte de la sinopsis, pero desconocemos su título.

O para ese momento en el que no sabemos qué ver, pero sí que nos apetecería algo de acción para verlo en familia y que no contenga muchas escenas violentas.

Gemini for Google TV daría justamente con el contenido ideal para esa sesión, al igual que con cualquier otro si especificamos mejor nuestra búsqueda como si le estuviésemos preguntando al dueño del videoclub de antaño.

Gemini for Google TV, según 9to5Google, funciona muy bien para abrirse a nuevo tipo de contenido y conocer los últimos vídeos virales de YouTube para darse una buena sesión mientras controlamos todo del televisor con nuestra voz.