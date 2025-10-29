El OnePlus 15 ya tiene fecha para España: la nueva bestia que puede ponerle las cosas difíciles a Samsung y Xiaomi

Ya es oficial: el OnePlus 15 llegará a España el próximo 13 de noviembre de 2025; y aunque va a ser lanzado en los últimos meses, tiene el potencial de ser uno de los mejores smartphones del año por el 'hardware' de alto rendimiento que lleva.

Este lanzamiento también será importante porque OnePlus por fin dará tanta importancia al mercado español como al chino; hasta ahora, teníamos que esperar varios meses para disfrutar de sus dispositivos, pero hay un claro cambio de política.

Por poner un ejemplo, el anterior modelo de la gama, el OnePlus 13, fue lanzado en China en octubre de 2024, mientras que no fue lanzado en España hasta mediados de enero de 2025. Y no, no hemos cometido un error: el OnePlus 14 no existe debido a la asociación con la muerte y la mala suerte con el número 4 y relacionados que existe en China.

Pero este salto de número es muy apropiado, porque el OnePlus 15 realmente representa un salto en calidad y rendimiento respecto al OnePlus 13, algo que también es representado con un rediseño completo y más 'premium' del dispositivo.

Destaca el panel trasero de fibra de vidrio ligera con marco metálico microarco oxidado (MAO) del acabado Sand Storm, por ofrecer un recubrimiento de calidad cerámica 1,3 veces más duro que el titanio, obteniendo una mayor durabilidad pero manteniendo el estilo.

OnePlus 15 Weibo

El acabado Infinite Black, por su parte, estrena un acabado premium en vidrio mate, ideal para resistir las huellas dactilares, mientras que Ultra Violet tiene un revestimiento óptico dinámico de doble capa que responde a la luz con variaciones en el color.

El OnePlus 15 llegará como uno de los smartphones más punteros del mercado también en el rendimiento, gracias a que será uno de los primeros modelos en montar el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.

El procesador más potente disponible para Android, por ahora, estará acompañado de hasta 16 GB de memoria RAM LPDDR5X Ultra+ de 10.667 Mbps para obtener un rendimiento que debería ser brutal incluso comparado con otros móviles similares.

OnePlus 15 OnePlus

Otra gran novedad la encontramos en la fotografía. Aunque OnePlus perdió su alianza con Hasselblad en favor de su "marca hermana" OPPO, eso no significa que la fotografía vaya a ocupar un segundo plano.

El OnePlus 15 es el primero en usar el nuevo DetailMax Engine, un algoritmo de fotografía avanzado que conjuga varias tecnologías con el objetivo de capturar imágenes más claras y fieles a la realidad, según la compañía.

Para ello, cuenta con herramientas como el modo Ultra-Clear de 26 Mpx, que combina varias fotos de 12 Mpx con una de alta resolución a 50 Mpx, para producir una foto final de 26 Mpx con mayor claridad, algo que debería notarse en texturas complejas como el pelo o las telas.

Otra función útil será Clear Burst, que permite disparar a 10 fotogramas por segundo (frente a los 6 fps del OnePlus 13) para obtener la captura perfecta incluso con objetos en movimiento, con un sistema de doble exposición para evitar el desenfoque.

El OnePlus 15 con el DJI Osmo Mobile 7 OnePlus El Androide Libre

Además, OnePlus ha anunciado una colaboración con DJI Osmo para el Osmo Mobile 7, que considera el gimbal ideal para capturar vídeos con el OnePlus 15; por ello, durante la reserva en España los clientes podrán recibir un Osmo Mobile 7 de manera gratuita. Dicho lanzamiento en España será apoyado por una experiencia Pop-Up que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre en Madrid.

El OnePlus 15 ya está disponible para reservar en España con un depósito de 99 euros, que desbloquea hasta 150 euros de descuento y un regalo gratis, que puede ser el mencionado Osmo Mobile 7 o el OnePlus Watch 3. Por el momento, no se ha confirmado el precio final del dispositivo en España.